Día de la Policía Nacional: Medallas al «compromiso» humano con la ciudadanía

Se cumple una semana de las inundaciones que provocó la tormenta ‘Ex Gabrielle’ en Ibiza, durante la que se vio a policías que, «con el agua por la cintura, ayudaron a niños a salir de una guardería o a una mujer embarazada que se había quedado atrapada en su coche», recuerda el comisario jefe de la Policía Nacional de Ibiza, Manuel Hernández, durante el acto por la celebración del Día de la Policía Nacional, en el Club Diario de Ibiza.

Hernández destaca estas palabras en homenaje al «excelente trabajo» de los cuerpos de seguridad y de emergencias y como ejemplo de su compromiso con la ciudadanía: «La verdadera función de la Policía es la de proteger a las personas, su libertad y sus derechos», señala, tras la muestra de un vídeo que, ante un salón de actos lleno, resume el trabajo diario de la Policía Nacional de Ibiza.

De éste, Hernández cita algunas de las actuaciones «más relevantes» realizadas por la Comisaría de Ibiza. Entre ellas, la detención de autores de delitos violentos, como los robos con fuerza de relojes de alta gama en establecimientos, «que se han esclarecido en cerca de un 70%», apunta el comisario.

Por otro lado, señala las operaciones en las que se ha detenido a autores de agresiones sexuales a menores, el «altísimo nivel de actividad en la protección y la investigación de todos los delitos relacionados con la violencia de género» o la incautación de «cantidades importantes» de sustancias estupefacientes.

Hernández menciona también la «detención, atención y gestión de personas llegadas en embarcaciones precarias», el tratamiento de los menores no acompañados o los logros del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE): «Donde hasta la fecha se ha atendido a más de 1.000 personas, y un 25% han presentado denuncias por diferentes delitos».

Distinciones al Mérito Policial

Estos datos evidencian el «trabajo constante» que reconoce Hernández, sin olvidar a los cuerpos con los que trabajan «codo con codo», como la Guardia Civil, las policías locales de los diferentes municipios de la isla, la seguridad privada y la Policía Portuaria, a quien dedica una especial mención por su «compromiso y dedicación».

Precisamente por compartir estos valores, durante el acto se entregan nueve Medallas al Mérito Policial con Distintivo Blanco. Las reciben Félix Tribaldos Ortega, policía de Seguridad Ciudadana; Miguel Blánquez Soriano, policía de la brigada local de Información; David Ramos Martín, policía de Extranjería; Gustavo Quirós Suárez, policía de la brigada local de Científica; David Oliver Merino, policía de Seguridad Ciudadana; Alicia León Hernández, subinspectora de la brigada local de Extranjería; Carlos González Caramazana, adcrito al puesto fronterizo del aeropuerto de Ibiza, y Sergio González Manciñeiras, subinspector adscrito a la brigada local de Policía Judicial.

Junto a ellos también recibe la distinción el propio jefe de la Comisaría de Ibiza, Manuel Hernández, a quien, antes de colocarle la medalla, el jefe superior de Policía de Balears, José Luis Santafé Arnero, se dirige. Primero dedica un agradecimiento a toda la plantilla de la Comisaría de Ibiza, cuyo trabajo en la llegada de pateras «sorprende a todo el mundo en la Policía Nacional», por la cantidad de «personal» del que dispone «y los recursos que tiene». Asimismo, subraya el trabajo del comisario: «Una de las personas que ha dotado de una estabilidad como nunca la hemos tenido en la Jefatura de Ibiza y lo hace desde la honestidad, el trabajo y el buen hacer».

El propio discurso inicial de Hernández lo demostraba cuando, tras citar el artículo 104 de la Constitución, indicaba: «Nuestro trabajo no es sólo luchar contra la delincuencia. También es servir a la comunidad, proteger a las personas más vulnerables y promover la cohesión social».

Como símbolo de la colaboración entre la policía y la sociedad, durante el acto se entegan cinco metopas: una a José Antonio Serra Roig (propietario del taller Rutasa), al Hotel Royal Plaza, el SUAP Centro de Salud de Ibiza, Trasmapi y Baleària. También se entrega un obsequio de reconocimiento a Henrik Smith, representante de Bodegas Ibizkus, y se agradece la colaboración de Palladium Hotel Group, Diario de Ibiza y el Grupo Policlínica.

Raquel Guasch, durante su intervención en el Club Diario de Ibiza. / Toni Escobar

Tras la ejecución del himno nacional y la conmemoración a los caídos en servicio, la directora insular, Raquel Guasch, se dirige al público: «Hoy, más que nunca, en un contexto internacional que nos recuerda lo frágil que puede ser la paz, es importante poner en valor la seguridad como un bien fundamental, que no sólo nos permite vivir tranquilos, sino que hace posible la propia vida en sociedad».

Guasch también reitera el compromiso de la Delegación del Gobierno para que los agentes recién llegados puedan acceder a la vivienda digna y reconoce la implicación de la Policía Nacional en la gestión de la crisis migratoria, antes de mencionar el trabajo de la delegación para «dotar de infraestructuras» a las Pitiusas. Al finalizar su discurso alude a la «buena coordinación» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» ante la dana de la semana pasada.