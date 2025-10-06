Dos detenidos por golpear a una pareja de turistas para robarles el reloj en Ibiza

La Policía Nacional de la comisaría de Ibiza ha detenido a dos hombres de nacionalidad marroquí como presuntos autores de un delito de robo con violencia a dos turistas, un suceso registrado el pasado 29 de septiembre en las proximidades de la calle de sa Punta de la capital.

En ese lugar fue donde la pareja de turistas fue abordada por cuatro individuos que querían hacerse con el reloj de alta gama que portaba uno de ellos, según informa la Policía.

Durante el forcejeo, las víctimas sufrieron diversas contusiones y golpes. Los agresores huyeron del lugar con el reloj, pero fueron perseguidos por agentes que previamente habían sido alertados por el servicio del 091.

Tras lograr interceptarlos, los policías consiguieron recuperar el reloj y retener a dos de los agresores, pero los otros dos consiguieron escapar. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) está trabajando para tratar de localizar y detener a los fugados, informan desde el Cuerpo Nacional de Policía.