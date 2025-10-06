Denuncian que familias migrantes han abandonado al menos a cuatro menores tras llegar en avión a Ibiza y Menorca

Los consells insulares de Ibiza y Menorca han denunciado públicamente que al menos cuatro menores migrantes han llegado en avión en las últimas semanas. Es una de las cuestiones que la consellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Carmen Reynés, ha puesto sobre la mesa en la reunión que este lunes han mantenido con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez.

La consellera ibicenca de Bienestar Social, Carolina Escandell, ha dicho por su parte que en Ibiza se han registrado otros dos casos similares en las últimas semanas, aunque no era la primera vez que sucedía.

En estos casos, ha precisado, los menores procedían de diferentes países africanos, principalmente del Magreb.

Reynés, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que dos menores -uno de ellos de 11 años- han llegado a Menorca en las últimas semanas en avión acompañados por sus respectivos padres, quienes les abandonaron en una estación de autobuses antes de marcharse de vuelta a su país.

Ambos, ha indicado, han sido ya tutelados por la institución insular. La consellera menorquina no ha sabido precisar de qué país son procedentes estos menores.

"Hemos manifestado nuestra preocupación porque además de la inmigración por vía marítima se tiene que tener en cuenta este nuevo fenómeno. Puede suponer un efecto llamada", ha señalado Reynés.

En Mallorca, ha indicado el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, no tienen constancia de ningún caso similar.

La negativa de Baleares a acoger a menores

Por otra parte, la consellera de Familias, Sandra Fernández, ha trasladado este lunes al secretario de Estado de Juventud e Infancia que Baleares no puede acoger a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla por falta de medios materiales y humanos.

Fernández ha subrayado que Baleares atiende actualmente a 718 menores llegados a la comunidad en patera y que no dispone de capacidad para asumir el cuidado de más jóvenes inmigrantes.

El secretario de Estado ha mantenido este lunes en Palma una reunión con la consellera y representantes de los consells insulares para abordar este asunto, aunque el resultado del encuentro ha sido "decepcionante", según ha afirmado Fernández.

La consellera ha recordado que Baleares ha recurrido por vía judicial los tres decretos del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el reparto de menores y ha advertido de que "la situación es peor que hace un año", ya que las islas continúan recibiendo pateras y el Estado "sigue sin dar respuestas claras" a esta problemática.

Fernández ha insistido en que los consells insulares "no pueden atender a más menores con la dignidad que merecen" y ha señalado que el propio Gobierno central reconoce que la capacidad máxima de Baleares es de 406 menores, una cifra ampliamente superada con los más de 700 acogidos actualmente.

Sin llegar los dos primeros menores

Por el momento, ha explicado, aún no han llegado los dos primeros menores cuya acogida ha sido comunicada oficialmente por el Ejecutivo central.

El conseller de Asuntos Sociales del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, ha agradecido la visita del secretario de Estado, aunque ha calificado el encuentro de "muy infructuoso" por la "falta de soluciones concretas". Sánchez ha criticado que la Delegación del Gobierno no haya ofrecido ningún inmueble de titularidad estatal para alojar a los menores y ha considerado insuficientes los recursos económicos comprometidos por el Ejecutivo. "Ni provisión de espacios ni financiación acorde al coste real", ha lamentado.

En la misma línea, la consellera de Asuntos Sociales del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, ha asegurado que, pese a las "buenas palabras", el discurso del Gobierno "es el mismo que hace un año", recordando que en solo doce meses la isla ha duplicado el número de menores migrantes acogidos.

Por su parte, la representante del Consell de Formentera, Cristina Costa, ha advertido que la menor de las Pitiusas "no está preparada en ningún caso para afrontar la continua llegada de inmigrantes ni para garantizar una atención digna a los chicos que viajan sin sus padres". "Así no podemos seguir", ha concluido.