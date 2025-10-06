Playas de Sant Josep tras la dana en Ibiza: «Todavía queda mucho por hacer»

«Todavía queda mucho por hacer». Es la reflexión que hace el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, sobre la situación de las zonas del municipio más afectadas por las lluvias del pasado martes. En un vídeo que él y la concejala de Medio Ambiente y Playas, Felicia Bocú, han compartido en redes, muestran cómo se encuentran algunas de las principales playas de Sant Josep cuatro días después del temporal que arrasó algunas de ellas.

En el vídeo, grabado este sábado aprovechando el día de sol, se pueden ver algunas de ellas. Port des Torrent, que aparentemente está completamente restablecida. También la popularísima Platges de Comte, donde la torre de vigilancia está acordonada y medio inclinada, cual torre de Pisa. El Ayuntamiento ha colocado vallas a su alrededor para impedir que nadie se acerque, ya que los socavones que han quedado como consecuencia de las riadas de agua saliendo al mar son bastante profundos. Grietas abiertas en el suelo como las que se ven en otros arenales del municipio, como Cala Molí o Cala Vedella.

Otras playas, según se aprecia en el vídeo, en el que las imágenes pasan a toda velocidad, se encuentran en mejor estado. Es el caso de ses Salines, donde todo parecía estar el sábado en calma. O el final de Platja d’en Bossa.

El alcalde agradece «enormemente el trabajo y la rápida reacción del departamento de Medio Ambiente y Litoral» capitaneado por la concejala Bocú. También la labor llevada a cabo estos días por los socorristas del municipio, que se han volcado para dejar las playas en condiciones lo antes posible, así como Herbusa y Sant Josep Recicla. De la misma manera destaca la «paciencia, comprensión y colaboración» de los concesionarios de playa. «También a todos los empresarios de la zonas afectadas por poner todo de vuestra parte para encontrar la ansiada normalidad: restauradores, hoteleros, comerciantes...», concluye Roig.