Consulta aquí el programa de las fiestas de Santa Teresa des Cubells

Sant Josep ha presentado las Fiestas de Santa Teresa de es Cubells, que se celebrarán del 12 de octubre al 1 de noviembre con una agenda que combina tradición, cultura, deporte y ocio familiar. El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Participación, Formación y Fiestas, detalló que los festejos patronales se abrirán el domingo 12 de octubre con actividades infantiles en el aparcamiento público que incluyen castillos hinchables, talleres de manualidades y el espectáculo familiar ‘Circo Golosina’, de la compañía Circo Stromboli.

Por la tarde habrá yincana familiar, más hinchables y una chocolatada para todos los asistentes. «Estas fiestas son la ocasión perfecta para que mayores y pequeños disfruten del pueblo, de sus tradiciones y del buen ambiente que nos caracteriza», subrayó la concejala de Fiestas, Isabel Castellar.

El día grande llegará el miércoles 15 de octubre y comenzará con la misa a las 19 horas, seguida de procesión y ball pagès con el Grup Folklòric Sa Colla des Vedrà y un convite al público, antes del concierto de Aires Formenterencs a las 21 horas. Las celebraciones continuarán el jueves 16 con el tradicional almuerzo-homenaje a las personas mayores de Es Cubells.

Festa a la Font d'en Xiquet

El sábado 18 por la tarde se vivirá una auténtica fiesta pagesa en la Font d’en Xiquet, con juegos tradicionales, ball pagès y el estreno de la comedia ‘Viatge Regalat’, a cargo del Grup de Teatre des Cubells. El domingo 19 se disputará el Trofeo de Tiro con Arco ‘Fiestas de Santa Teresa’, organizado por el Club de Tir amb Arc Es Cubells, mientras que el domingo 26 se ha programado una excursión por los alrededores de sa Capelleta d’en Serra hasta el Puig des Cirer.

La clausura será el sábado 1 de noviembre con el XVI Concurso de Paellas de Es Cubells, cuyas inscripciones están abiertas a través del Instagram de la Comisión de Fiestas (@festesdescubells) o presencialmente en el Bar Cas Mestre hasta el 25 de octubre. La jornada de cierre incluirá paella popular, música en directo, DJs y ambiente festivo para vecinos y visitantes. Con este calendario, Sant Josep reivindica el pulso comunitario de Es Cubells y la vigencia de sus tradiciones en torno a Santa Teresa.

Programa completo de las fiestas:

Domingo, 12 de octubre

12.30 horas: Espectáculo familiar ‘Circo golosina, un món de fantasia’ (Circo Stromboli). Aparcamiento público

Espectáculo familiar ‘Circo golosina, un món de fantasia’ (Circo Stromboli). Aparcamiento público 17 horas: Gimkana familiar ‘La llegenda des Cubells’. Aparcamiento público

Gimkana familiar ‘La llegenda des Cubells’. Aparcamiento público 18.30 horas: Chocolatada. Aparcamiento público

Miércoles, 15 de octubre

19 horas: Misa, procesión y ball pagès con el Grup Folklòric Sa Colla des Vedrà. Es Cubells (zona de la iglesia)

Misa, procesión y ball pagès con el Grup Folklòric Sa Colla des Vedrà. Es Cubells (zona de la iglesia) 21 horas: Concierto de Aires Formenterencs. Es Cubells

Sábado, 18 de octubre

20 horas: Fiesta payesa con juegos tradicionales, ball pagès (Grup Folklòric de Sant Josep) y estreno de la comedia ‘Viatge regalat’ (Grup de Teatre des Cubells). Font d’en Xiquet

Domingo, 19 de octubre

9.30 horas: Trofeo de tiro con arco ‘Fiestas de Santa Teresa’. Galería de tiro de Es Cubells

Domingo, 26 de octubre

10 horas: Excursión por la Capelleta d’en Serra hasta el Puig des Cirer. Punto de encuentro: cementerio de Sant Josep

Sábado, 1 de noviembre

12.30 horas: Ball pagès, Autómatas, Los del Varadero, Calle Boogalo, DJ Díaz y DJ Jhon Sax. Aparcamiento público

(Además, XVI Concurso de Paellas de Es Cubells; inscripciones hasta el 25 de octubre en Instagram @festesdescubells o en Bar Cas Mestre).