Previsión meteorológica

Cambio del tiempo: vuelven las lluvias a Ibiza y Formentera

El lunes, martes y miércoles estarán marcados por el buen tiempo

La Aemet, de momento, no espera fenómenos adversos de especial intensidad.

Verónica Carmona

Ibiza

Las Pitiusas disfrutarán de un inicio de semana estable y soleado antes de la llegada de un nuevo episodio de precipitaciones que afectará a Ibiza y Formentera a partir del jueves, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El lunes, martes y miércoles estarán marcados por el buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Las máximas se moverán entre los 24 y 26 ºC, mientras que las mínimas rondarán los 17 ºC. El viento soplará flojo del sur y sureste.

El cambio de tiempo llegará el jueves 9 de octubre, cuando la Aemet prevé un 100% de probabilidad de lluvia a lo largo del día, acompañado de cielos cubiertos y viento del noreste de hasta 25 km/h. Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas que no superarán los 23 ºC.

Las precipitaciones continuarán el viernes y sábado, con una probabilidad superior al 85%, mientras que el domingo se mantendrá la inestabilidad con lluvias más dispersas y temperaturas similares.

La Aemet, de momento, no espera fenómenos adversos de especial intensidad.

Previsión del tiempo en Ibiza.

Previsión del tiempo en Ibiza. / Aemet

