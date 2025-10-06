Arranca la vacunación infantil contra la gripe para 28.000 niños de Baleares

La campaña de vacunación infantil contra la gripe ha arrancado esta mañana en Baleares con la inmunización de los primeros niños en el CEIP Marian Aguiló de Palma. A media mañana, los equipos de enfermería desplazados al centro comenzaban a administrar las primeras dosis intranasales a los pequeños de segundo ciclo de educación infantil, en un ambiente de expectación y alguna que otra cara de susto entre los menores.

Los primeros niños se vacunan de la gripe esta mañana en el CEIP Marian Aguiló de Palma. / CAIB

Christian y Guillem han sido los primeros en vacunarse. La enfermera les ha pedido que se suenen la nariz, y después, les ha preguntado a qué olía la vacuna. "A menta", "a chocolate", "a flores", respondían los niños entre risas. Después de ponerse la vacuna, otro enfermero los ha felicitado con un sello de un dibujo en el brazo. La escena se ha repetido durante toda la mañana y ha marcado el inicio de una campaña que este año se extiende a colegios públicos, privados y concertados del archipiélago.

En total, 353 centros educativos (275 en Mallorca, 43 en Ibiza, 4 en Formentera y 31 en Menorca) participarán en esta iniciativa, que alcanza a unos 28.000 menores nacidos entre 2020 y 2022. La vacunación se realizará hasta principios de noviembre, según el calendario de cada escuela. En el CEIP Marian Aguiló, cerca del 60% del alumnado citado ha sido inmunizado este lunes, con la autorización previa de sus familias.

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado el centro en el inicio de la campaña y ha recordado la importancia de inmunizar a los menores. Ha subrayado que la gripe "no es una enfermedad banal" y que en los niños "es la segunda causa de ingreso hospitalario en UCI, solo por detrás de las personas mayores". Según ha explicado, la vacunación "protege tanto a los pequeños como a las personas vulnerables de su entorno".

El Govern ha extendido este año la campaña a todos los colegios de las islas después de los resultados del plan piloto desarrollado en 24 centros el año pasado, cuando se alcanzó una cobertura del 43,2% entre los menores diana, el doble que entre los niños que tuvieron que desplazarse a los centros de salud. "Vimos que acercar la vacuna a las escuelas funciona, y además facilita la conciliación familiar", ha subrayado la consellera.

Para desarrollar la campaña, el Servei de Salut ha conformado 13 equipos móviles de enfermería de Atención Primaria. Cada uno está integrado por dos enfermeras, un técnico en cuidados auxiliares, personal administrativo y un conductor. Estos equipos recorrerán las escuelas de las islas con material sanitario y un botiquín para atender posibles reacciones adversas. Permanecerán en cada centro alrededor de media hora después de la última vacunación, como medida de precaución.

Una vacuna intranasal y de una sola dosis

La vacuna que se administra a los escolares es intranasal y de una sola dosis, mientras que a los niños de entre 6 y 23 meses, que también forman parte de la población diana, se les aplica una vacuna inyectable en sus centros de salud. Según ha explicado García, en el colegio Marian Aguiló el 60% de las familias había entregado ya el consentimiento informado, una cifra "muy positiva" para Salud.

La consellera ha insistido en la seguridad del preparado: "Es una vacuna muy segura, eficaz y con efectos secundarios mínimos". También ha aprovechado para animar a los padres que aún no han entregado el consentimiento: "Vacunar es proteger a los niños y también a sus seres queridos, sobre todo a los mayores que tienen alrededor".

Los equipos de vacunación prevén inmunizar entre 200 y 300 niños al día en cada ruta, según la planificación de los centros. Desde la Conselleria confían en superar la cobertura del año pasado. "Nuestro objetivo es ir aumentando poco a poco la conciencia de que la vacuna salva vidas", ha concluido García.