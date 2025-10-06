Alarma y expectación en el puerto de Eivissa al arder por completo un yate amarrado

La columna de humo alertó este domingo a primera hora de la mañana del incendio. Una lancha estaba siendo pasto de las llamas en el puerto deportivo de Marina Ibiza. Eran las nueve y media de la mañana del primer domingo tras la dana y el humo y el intenso olor a plástico quemado, empujados por el viento, llegaban ya a toda la ciudad.

Los que se encontraban más cerca de la marina aseguraban, alarmados, que el humo impedía, incluso, ver la catedral. Decenas de personas se arremolinaban, móvil en ristre, para hacer vídeos y fotos del espectacular suceso: el fuego devorando un yate. La embarcación, de 17 metros de eslora, había sufrido dos explosiones durante la noche, según explicaban testigos presenciales. Fue la propia Marina Ibiza quien, tras escucharlas, alertó al Parque Insular de Bomberos y al consignatario del barco, que se encontraba atracado en el amarre C25 del puerto deportivo.

La situación quedó controlada, relatan, pero a las 9.30 de la mañana se produjo una tercera explosión que fue la que inició el incendio. Las primeras llamas visibles comenzaron sobre las diez de la mañana. En ese momento estaban allí, desplazadas, ocho dotaciones de bomberos y tres vehículos del Parque Insular para sofocar las llamas. También acudieron para participar en el operativo efectivos de Protección Civil.

Una columna de humo tapa la panorámica de Dalt Vila. / J. A. Riera

Por su parte, la marina activó el plan de emergencias previsto para estos casos y procedió a retirar las embarcaciones que entaban amarradas cerca de la que estaba ardiendo para evitar la propagación de las llamas. Si éstas hubieran alcanzado los otros barcos los daños hubieran sido mucho mayores

Al llegar los bomberos al puerto, solicitaron apoyo desde el mar para poder atacar el incendio, que ya había devorado buena parte del yate, desde un ángulo diferente y que, consideraban, podía ser más efectivo para sofocar el fuego. Fue en ese momento cuando Protección Civil de Ibiza se movilizó su embarcación, financiada por el Consell de Ibiza. En ella se montó uno de los bomberos, explican, con material de extinción.

Movilización

Así, desde el mar estos efectivos comenzaron a lanzar agua y espuma directamente sobre las llamas. Una operación espectacular que siguieron, ojipláticas, las decenas de personas que, en esos momentos, ya se habían concentrado en la marina. Los dos equipos, uno desde el mar y el otro desde tierra, se afanaron para tratar de frenar el avance de las llamas. Además, se extendieron sobre el mar barreras anticontaminación para evitar que el combustible del yate quemado se extendiera en el mar. Una intervención en la que actuaron también equipos de la Autoritat Portuària de Balears (APB) y la Policía Nacional de Ibiza.

A pesar del impacto visual y del fuerte olor que alarmó a vecinos y transeúntes, no se ha comunicado que haya habido ningún herido ni intoxicado. También se desconoce, por el momento, el origen del fuego, según señalan desde el Parque Insular de Bomberos, así como el alcance de los daños materiales, más allá del dato de las explosiones ocasionadas.

Finalmente, ante la imposibilidad de apagar las llamas, los efectivos encargados de sofocar el incendio procedieron al hundimiento de la embarcación ya que, según explican, era la única forma efectiva de apagar las llamas. Por el momento están a la espera de poder reflotarlo.