El aeropuerto de Ibiza registró la lluvia de tres meses el día de la dana

El mes de septiembre fue muy cálido y extremadamente húmedo en las Pitiusas, según el último informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La temperatura media en Ibiza se situó en 24 °C, con una anomalía positiva de 1 °C respecto a lo habitual, mientras que en Formentera alcanzó los 25 °C, también un grado por encima de la media.

En el conjunto del archipiélago, la temperatura media fue de 23 °C, lo que ha originado un verano prolongado con noches tropicales más frecuentes de lo habitual.

En Ibiza, la máxima del mes se registró en Sant Joan, con 34 °C el 8 de septiembre, mientras que la mínima más baja fue de 9 °C el día 25, también en este municipio. En Formentera, las temperaturas oscilaron entre los 34 °C del 11 de septiembre y los 15 °C del 26.

Lluvias récord por la borrasca 'Ex-Gabrielle'

Si septiembre fue muy caluroso, resultó ser excepcional en cuanto a precipitaciones. Ibiza y Formentera fueron las islas más afectadas por las lluvias torrenciales provocadas por la borrasca 'Ex-Gabrielle', que el 30 de septiembre descargó en un solo día el triple de la lluvia habitual de todo el mes. Así lo destaca la Aemet con los datos registrados en el aeropuerto de Ibiza de 175 litros por metro cuadrado, la lluvia del conjunto del trimestre de septiembre a noviembre.

En total, Ibiza acumuló 150 litros por metro cuadrado —cuando lo normal son 61— y Formentera 121, casi tres veces más de lo esperado. La jornada del día 30 dejó 253 l/m² en la estación de Ibiza, el valor más alto desde que existen registros (2015), y 176 l/m² en el aeropuerto, récord absoluto desde 1952.

Las precipitaciones vinieron acompañadas de fuertes tormentas y rachas de viento de hasta 63 km/h en Sant Antoni, además de trombas marinas observadas en en Formentera el día 10.

Las condiciones atmosféricas también dejaron dos episodios de precipitaciones con barro en las Pitiusas cuando lo normal es que haya uno. También se registraron dos días de brumas o nieblas.

Septiembre fue poco ventoso en el archipiélago. En el aeropuerto de Ibiza hubo un día de viento fuerte cuando lo normal son dos. En Formentera no hubo ningún día de viento fuerte.

Lluvias el fin de semana en Ibiza

La isla disfrutará de un inicio de semana estable y soleado antes de la llegada de un nuevo episodio de lluvias generalizadas que afectará a Ibiza y Formentera a partir del jueves, según la Agencia Estatal de Meteorología.

El lunes, martes y miércoles estarán marcados por el buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Las máximas se moverán entre los 24 y 26 ºC, mientras que las mínimas rondarán los 17 ºC. El viento soplará flojo del sur y sureste.

El cambio de tiempo llegará el jueves 9 de octubre, cuando la Aemet prevé un 100 % de probabilidad de lluvia a lo largo del día, acompañado de cielos cubiertos y viento del noreste de hasta 25 km/h. Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas que no superarán los 23 ºC.

Las precipitaciones continuarán el viernes y sábado, con una probabilidad superior al 85 %, mientras que el domingo se mantendrá la inestabilidad con lluvias más dispersas y temperaturas similares.