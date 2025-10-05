Solidaridad y ‘salsa de Nadal’ en un menú de estrella Michelin

La pandemia, la dana de Valencia, los incendios de este verano, la tormenta ‘Ex Gabrielle’ que inundó Vila hace unos días... dejan evidencias claras de la ayuda que está dispuesto a brindar un pueblo y más cuando se trata de ofrecer un plato de comida caliente a quien acaba de vivir una situación de crisis. «El sector hostelero está entre los más solidarios», afirma Vicky Sevilla, la mujer más joven en España con una Estrella Michelin y la única mujer que participa como chef en la cuarta edición del evento Estrellas Contra el Cáncer, motivo por el que está en Ibiza este fin de semana junto a más de una decena de profesionales que también están en la Guía Michelin.

Sevilla es valenciana y recuerda cómo durante las inundaciones del año pasado chefs como ella fueron los primeros que se pusieron a cocinar para la población afectada por las riadas: «Invertimos todos los recursos que teníamos», indica. Con la idea del vínculo que crea la comida, incluso recuerda cómo durante la pandemia «lo primero que quería la gente era salir a los bares». Esa unión también surge entorno a causas solidarias como la cena que este sábado recauda fondos en beneficio de Aspanob (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Balears).

Uno de los organizadores del evento, el chef Óscar Molina, también reconocido con una estrella Michelin por el restaurante La Gaia, en el interior del Ibiza Gran Hotel, destaca el «apoyo» y el «cariño» que ha recibido por parte de «muchísima gente» después de que el hotel anunciase el cierre adelantado de la temporada por los desperfectos que provocó la acumulación de agua. «Los daños no son significativos en las plantas superiores, pero toda la parte del sótano, que es el corazón del hotel, donde tenemos toda la maquinaria y lo que hace que toda la estructura pueda funcionar, ha quedado inutilizado», lamenta.

Una pérdida propia

Por otro lado, además de agradecer las actuaciones institucionales y de la Unidad Militar de Emergencias, destaca la colaboración de su equipo de trabajadores: «Se han volcado y han sentido esta pérdida como suya», destaca. Añade con seguridad que «los daños se recuperarán y el año que viene se volverá con más fuerza e ilusión».

«La hostelería tiene un fin solidario. Es una pata de la sostenibilidad de la que tanto presume el sector. Hablamos de sostenibilidad sólo pensando en un producto de proximidad, pero creo que la sostenibilidad, para ser cierta, tiene que tener tres patas muy importantes», indica el chef Michelin Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición del programa de televisión ‘MasterChef’.

Las tres patas a las que Maldonado se refiere son la medioambiental, en la que cree que más se centra la cocina actualmente, la económica y la social, en la que considera que «queda mucho por hacer»: «Ahora mismo la hostelería está más dirigida al yo que a trabajar realmente lo que es la restauración o la cocina. Ésta da de comer y no sólo a la persona que tiene dinero, sino a la que no lo tiene también y es la parte en la que más debemos incidir los hosteleros», sentencia.

«Si lo que necesitas es dar visibilidad a una causa, comer y beber siempre atrae al público», apunta el cocinero Santi Taura. El mallorquín es conocido por su interés en recuperar el recetario tradicional balear. De hecho, apunta que, cada vez que se acerca la Navidad piensa mucho en la ‘Salsa de Nadal’ ibicenca y en cómo podría encajarla en un menú degustación.