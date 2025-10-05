Formentera reconoce la labor de la unidad canina de su policía

El Consell de Formentera organizó este domingo una jornada de homenaje con motivo del Día de la Policía Local, en la que se reconoció el trabajo y el compromiso de todos los agentes que «trabajan cada día para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía», según destaca la institución a través de un comunicado de prensa. El acto sirvió para ofrecer un reconocimiento especial a Andreu Torres Quetglas, ya jubilado, que fue el impulsor de la unidad canina de este cuerpo policial.

El presidente del Consell, Óscar Portas, durante su intervención. | CF

Tal y como destacó el presidente del Consell, Óscar Portas, esta unidad, que jugó un papel pionero, «ha convertido a Formentera en un referente dentro de las Illes Balears». El acto de homenaje tuvo un momento especialmente emotivo cuando se recordó a Neta, la perra de raza pastor alemán que inició esta labor dentro del cuerpo policial en 2015 y que falleció hace tres años.

Portas también dedicó palabras de elogio para destacar la importancia de todos los agentes «en una isla pequeña y con una gran responsabilidad pública», así como su labor «como símbolo de identidad y cohesión social».

«Lleváis a cabo una labor titánica con recursos limitados, pero con una profesionalidad y una humanidad que os honran», valoró el presidente. Además, Portas puso el acento en el compromiso del Consell para mejorar los recursos y las condiciones de sus agentes.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, Félix Ramos, hizo hincapié en la proximidad que caracteriza a este cuerpo. «La Policía Local no solo protege con la ley, sino que también lo hace con empatía y con capacidad para escuchar».

El acto, celebrado en el hotel Cala Saona, también contó con la presencia del director general de Emergencias del Govern balear, Pablo Gárriz, quien destacó el trabajo de los agentes municipales en la seguridad viaria, el servicio de playas, la policía tutor o en sus despliegues durante la llegada de pateras.