Emoción en Formentera: un agente pide matrimonio a su pareja durante la Diada de la Policia Local
El 'sí' de la pareja se convirtió en el instante más celebrado de la Diada
La celebración de la Diada de la Policia Local de Formentera ha vivido este domingo un momento tan inesperado como emotivo. En plena gala institucional celebrada en el hotel Cala Saona, uno de los agentes del cuerpo aprovechó el acto para pedir matrimonio a su pareja.
El gesto, que tomó por sorpresa incluso a sus compañeros, puso el toque más humano a una jornada marcada por el reconocimiento a la labor diaria de la Policía Local en la isla.
Por su parte, el jefe de la Policía Local, Félix Ramos, recordó la importancia de la vocación de servicio y la proximidad con la ciudadanía. “La Policía Local no solo protege con la ley, también lo hace con empatía y capacidad de escucha.”, señaló.
Entre aplausos y la emoción de los asistentes, el sí de la pareja se convirtió en el instante más celebrado de la Diada, un recuerdo que quedará grabado en la memoria de todos los presentes.
