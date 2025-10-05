El álbum
La bajista etérea
El festival Sonorama goes to Ibiza cerró su quinta edición entre actuaciones musicales de altísimo nivel en el auditorio de Caló de s’Oli en Sant Josep. Entre las mejores imágenes de sus dos jornadas de duración quedó la de esta bajista entre humo y luz roja totalmente absorbida por la interpretación.
