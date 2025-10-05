Arde un barco en Marina Ibiza

Un incendio registrado esta mañana en Marina Ibiza ha provocado una intensa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad de Ibiza. Según testigos presenciales, el fuego se ha originado en un barco atracado en el puerto deportivo, generando un fuerte olor a plástico quemado que, empujado por el viento, ha llegado hasta el centro de Vila.

Las llamas han comenzado a primera hora del día, y hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos para intentar sofocar el fuego, así como efectivos de Protección Civil. El humo ha llegado a ser tan denso que ha impedido por momentos la visibilidad de la Catedral desde varios puntos de la ciudad. El intenso olor llega, incluso hasta ses Figueretes. En algunas de las imágenes remitidas por testigos presenciales se ve cómo las llamas devoran la embarcación.

A pesar del impacto visual y del fuerte olor que ha alarmado a vecinos y transeúntes, por el momento no se han reportado heridos ni se conocen detalles oficiales sobre las causas del incendio o el alcance de los daños materiales.