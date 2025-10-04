Los vecinos del piso de Ibiza desde el que un hombre intentó tirarse llevaban años denunciando problemas de drogas, prostitución y alquiler ilegal

La mañana de este martes se vivieron momentos de gran tensión en un edificio de la avenida Pere Matutes Noguera, en Platja d’en Bossa, aún en la zona del municipio de Ibiza. Un hombre, en estado muy alterado, intentó arrojarse desde el balcón de un cuarto piso mientras varias personas, incluidos varios agentes de la Policía Local, trataban de evitarlo. La rápida actuación policial consiguió impedir la caída y permitió rescatarlo con vida, aunque el episodio dejó dos agentes heridos de carácter leve, según detalló el Ayuntamiento de Ibiza en una nota horas después del incidente.

Los hechos comenzaron hacia las nueve y media de la mañana, cuando un agente municipal acudió a la vivienda para entregar un requerimiento judicial. En el interior se encontraba el hombre, de nacionalidad italiana, acompañado de varias personas que, según el Ayuntamiento, presentaban síntomas de haber consumido drogas. Cuando el agente intentó identificarse, uno de ellos se abalanzó sobre él, le agredió y le empujó, frustrando la notificación.

Intenso forcejeo sujeto por una pierna

La situación se descontroló rápidamente. Varias personas salieron de la vivienda en actitud agresiva y el agente tuvo que pedir refuerzos, refugiándose en un domicilio cercano hasta la llegada de sus compañeros. Con más efectivos en el lugar, los policías entraron en la casa y fue entonces cuando el hombre intentó lanzarse al vacío desde la terraza. Los agentes lograron sujetarlo por una pierna y, tras forcejear durante varios minutos, consiguieron introducirlo de nuevo en el domicilio.

Hasta el lugar del incidente se había desplazado una ambulancia del 061. Tras conseguir reducirlo, los sanitarios sedaron al individuo y lo trasladaron al Hospital Can Misses, donde ayer por la tarde permanecía ingresado en observación. Una vez reciba el alta médica, será detenido y trasladado a dependencias de la Policía Nacional, acusado de un presunto delito de atentado contra la autoridad.

El Ayuntamiento de Ibiza agradeció públicamente la actuación de los agentes, subrayando que «su rápida intervención evitó una posible tragedia y demostró, una vez más, su profesionalidad».

Lo ocurrido ha devuelto a la actualidad las quejas históricas de los residentes de la urbanización en la que se encuentra el edificio. Según explican, el piso en cuestión acumula desde hace tiempo denuncias por incidentes relacionados con drogas, prostitución y alquileres irregulares. «Estamos desesperados», aseguraba una vecina, que describe el inmueble como un foco constante de problemas.

Algunos testigos del suceso relataron que no era la primera vez que escuchaban gritos y alborotos procedentes de la vivienda, y que la comunidad de vecinos lleva años pidiendo soluciones tanto al Ayuntamiento como a la Policía y el Consell de Ibiza.

La propietaria del piso, según apuntan los vecinos, no vive en la isla, sino que tiene el piso alquilado y, a pesar de que, explican, es consciente de todos los problemas porque se le han comunicado, no ha intervenido para corregir la situación ni controlar el comportamiento de los inquilinos. Desde que alquiló el piso, hace ahora unos cuatro años, se han sucedido los problemas. Los vecinos explican que el hombre que alquila el piso dejaba a su perro, un rottweiler, suelto por la urbanización. Además, han denunciado en varias ocasiones venta de drogas y que el piso funcionaba como prostíbulo así como que realquilaba turísticamente y que, incluso, había construido una caseta para aumentar la capacidad de la vivienda y sacar más dinero. Recuerdan, además, que en una ocasión consumió cocaína y mantuvo relaciones sexuales con una mujer a plena luz del día en la piscina, con menores bañándose. También han denunciado que los inquilinos han causado desperfectos en el edificio, como rotura de puertas, al forzarlas porque algunos de los realquilados no tienen llaves.

Los vecinos critican que, a pesar de las denuncias, ni la policía ni el Ayuntamiento ni el Consell han hecho, por el momento, nada.