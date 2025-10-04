El álbum
Un temporal de pérdidas
Colchones y otros utensilios se acumulaban este jueves en un contenedor junto al Centro Cultural de Jesús, en una imagen muy elocuente de las pérdidas que muchas personas han sufrido en las inundaciones que provocaron las lluvias torrenciales del pasado martes en Ibiza.
