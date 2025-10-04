Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un temporal de pérdidas

Colchones y otros utensilios se acumulaban este jueves en un contenedor junto al Centro Cultural de Jesús, en una imagen muy elocuente de las pérdidas que muchas personas han sufrido en las inundaciones que provocaron las lluvias torrenciales del pasado martes en Ibiza.

