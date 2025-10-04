Taxis en plena dana en Ibiza: esquivar piedras y sacar agua del vehículo con cubos

Los taxis, como el resto de vehículos, se han visto afectados por la dana del martes en Ibiza. "Con la cantidad de taxistas que, altruista y voluntariamente decidieron tratar de desempeñar su función como pudieron, antes, durante y después de la alarma, el resultado es que al día siguiente había entre 15 y 17 vehículos en el taller porque los conductores habían tenido que sacar el agua de los coches con baldes, o retirar agua del sistema de baterías híbridas de los vehículos, porque están a palmo y medio del suelo y les entró muchísima", explicaba, este jueves, Toni Roig, presidente de la Federació Insular del Taxi (Fitie).

Con las cifras actualizadas de este viernes, cuando la Fitie ya había podido recabar más casos, añadió que, en realidad, los taxis que necesitaron asistencia en talleres rondan la veintena. "Conforme hemos ido sondeando, han salido más casos. De la veintena, muy probablemente un 50% ya ha podido reincorporarse. Posiblemente, los daños leves que no afectan a la integridad del vehículo salvo ruedas o paragolpes sí que habrán podido reincorporarse, pero los vehículos con un percance de mayor gravedad, como los que necesitan un cambio de motor, estarán en taller por lo menos una semana", en palabras de Roig.

Explica que varios taxistas vieron cómo sus ruedas acabaron reventadas porque en algunas zonas la calzada se vio llena de piedras traídas por el agua, que impedía verlas. "También hubo quien metió las ruedas en alguna alcantarilla, o que rompió el cárter o algún otro elemento".

Roig comenta que, mientras que durante la alarma se pedía evitar desplazamientos, "paralelamente, el aeropuerto, el puerto y establecimientos y negocios continuaban abiertos": "Es sorprendente, y si faltaban taxistas no era porque estuviésemos escondidos, sino porque la situación era grave y se nos pedía no ponernos en riesgo".

"Una vez pasado todo, muchas personas volvieron a salir, y en el aeropuerto, por ejemplo, a la gente que llegaba le podía parecer que no había servicio, y los que se iban tenían prisa, pero es que veníamos de una alarma de varias horas que causó serias inundaciones. El sector del taxi hizo todo lo posible y lo que estuvo en su mano para tratar de dar el mejor servicio con las condiciones que había", concluye.