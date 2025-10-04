Tamara Gorro, angustiada por el temporal en Ibiza: "Un vecino me ha dicho que lo tengo todo inundado"

Las intensas lluvias que azotaron Ibiza y Formentera este martes dejaron imágenes impactantes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Entre los numerosos testimonios, destacó, además del de Pepe Navarro, el de Tamara Gorro, quien mostró su profunda preocupación por su vivienda en la isla, donde reside parte del año desde que adquirió una casa hace unos años.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió su angustia ante la posibilidad de que su casa estuviera sufriendo importantes daños. "Tengo angustia. Un vecino me ha llamado y me ha dicho que lo tengo todo inundado. Está siendo todo catastrófico, es algo inaudito", escribió, visiblemente afectada.

En otro momento, añadió, según recoge la revista Semana: "Creo que mi casa se está inundando, según me dicen mis vecinos", y explicó que varias de sus amigas, que se encontraban fuera en el momento del temporal, no habían podido regresar a casa debido a las condiciones extremas.

Minutos después, Gorro volvió a dirigirse a sus seguidores para contar que seguía atentamente las noticias intentando comprender la magnitud de lo ocurrido. También quiso enviar un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas, no solo en Ibiza, sino en otras regiones del país.

Tal como ha recogido la revista Semana, el testimonio de Tamara es reflejo de la inquietud y el miedo que viven muchos residentes en Baleares tras este nuevo episodio de lluvias torrenciales, que se produce casi un año después de la devastadora dana de octubre de 2024 en Valencia, una de las mayores catástrofes naturales recientes en España.