Los socorristas de Sant Josep recuerdan al alcalde que el 16% vive en furgonetas

La Unió Socorristes de Balears ha respondido públicamente al Ayuntamiento de Sant Josep tras las declaraciones realizadas por el Consistorio, en las que afirmaba "no compartir ni entender" la huelga autonómica del colectivo de socorristas y defendía las condiciones del servicio en el municipio.

En un comunicado difundido este viernes por la noche, los socorriastas han querido dejar claro que mantienen una comunicación fluida y constante con el Ayuntamiento de Sant Josep, y que cualquier reivindicación particular será canalizada por esa vía directa. Además, reconocen que Sant Josep ha sido un referente dentro del socorrismo balear y destacan sus avances en materia salarial, de dotación de materiales, infraestructuras y condiciones laborales.

No obstante, la organización pide al Ayuntamiento "no sentirse aludido ni ofendido", sino "orgulloso de contar con un equipo que lucha no solo por sí mismo, sino por la dignificación de toda la profesión a nivel balear".

Pero también recuerdan que, pese a los avances logrados en el municipio, la realidad sigue siendo precaria para muchos trabajadores. Según los datos que aportan: el 16% de la plantilla vive en furgonetas, un 32% ha accedido a una vivienda propia, un 18% sobrevive en habitaciones compartidas y un 34% depende de pisos de empresa para tener un techo.

Estas cifras, insisten, muestran que el problema no es exclusivo de un municipio, sino estructural. Se trata de un modelo de precarización extendido que afecta a socorristas en todo Baleares. La huelga, por tanto, tiene un carácter autonómico y colectivo, similar a las movilizaciones vividas recientemente en Barcelona o Canarias.

1.450 euros al mes por salvar vidas en la playa

Asimismo, la Unió denuncia que el salario base en muchas torres apenas supera los 1.450 euros, y que los trabajadores sufren jornadas extensas y condiciones indignas, a pesar de ser la primera línea de respuesta sanitaria en las playas.

En respuesta a la defensa municipal de las condiciones laborales (el Ayuntamiento sostiene que los socorristas de Sant Josep perciben un salario bruto de 1.992,72 euros y que el contrato actual es el más ventajoso de Baleares), la Unió recuerda que la oferta presentada por la patronal se sitúa por debajo del aumento interanual, y critica declaraciones de representantes empresariales como: “no todos los trabajadores tienen por qué comprar zapatos a sus hijos”, lo que consideran una muestra clara de desprecio hacia el colectivo.

Además, denuncian que durante el primer día de huelga, el 28 de septiembre, algunos socorristas fueron perseguidos y amenazados, y que se impusieron servicios mínimos abusivos del 100%, superiores incluso a los del verano en municipios como Ibiza, vulnerando el derecho a huelga y ocultando la gravedad de la situación a la ciudadanía.

Por todo ello, el colectivo ha convocado una serie de movilizaciones:

Manifestaciones en Plaza España (Palma) los días 15, 22 y 29 de octubre a las 18 horas.

los días 15, 22 y 29 de octubre a las 18 horas. Concentraciones frente al Consell de Ibiza los mismos días a las 8 horas.

los mismos días a las 8 horas. Protestas ante la presidencia del Govern Balear los días 17, 24 y 31 de octubre a las 8 horas.

La Unió Socorristes de Balears concluye señalando que, en las condiciones actuales, la seguridad en las playas no está garantizada, y hace un llamado directo al director general de Emergencias, Pablo Gárriz, y a la Presidenta balear, Marga Prohens, para que se pronuncien y ofrezcan soluciones.

"La huelga indefinida continuará todos los fines de semana de octubre, y, si es necesario, se ampliará en 2026. No vamos a permitir que ningún compañero trabaje en condiciones indignas ni que se siga poniendo en riesgo la seguridad ciudadana en nuestras playas", advierten.