Sant Josep también pedirá la declaración de zona catastrófica

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha anunciado que el Ayuntamiento solicitará la declaración de zona catastrófica «si las valoraciones confirman que no podemos asumir con recursos propios las áreas afectadas» por las intensas lluvias de esta semana.

Roig agradeció «la paciencia y la colaboración» del vecindario y pidió «disculpas por las molestias», subrayando que «se ha priorizado al máximo al residente y el interés general por delante del particular».

El alcalde destacó la presencia del Govern en la isla «para recorrer sobre el terreno las zonas más afectadas» y avanzó que se estudian soluciones urgentes en puntos críticos de la red viaria. En este sentido, denunció la situación de la carretera del Aeropuerto: «Es inconcebible que una estructura de esta magnitud vierta a la red municipal de pluviales y no directamente al mar». Roig inspeccionó esta área junto a Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller ejecutivo de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo.

Recogida de enseres

Para ayudar a los vecinos, el Consistorio ha reforzado de forma puntual el servicio de recogida de voluminosos en las zonas más dañadas, especialmente Can Raspalls y Platja d’en Bossa. Se están instalando contenedores de obra en varias calles —disponibles hasta el próximo lunes— para depositar muebles, electrodomésticos y otros enseres estropeados. El Ayuntamiento recomienda, cuando sea posible, llevar estos objetos a las deixalleries municipales, donde pueden gestionarse de forma más adecuada y segura.

Todas las instalaciones municipales están abiertas y operativas desde el miércoles, salvo el pabellón de Can Guerxo, que permanecerá cerrado hasta que se garantice su uso con total seguridad.