La salinera de Ibiza estima en 8.000 toneladas las pérdidas provocadas por la dana

Entre 7.000 y 8.000 toneladas. Es lo que estiman desde la salinera de Ibiza que han perdido debido a los efectos de la dana que azotó la isla el martes, especialmente en la mitad sur. "No lo sabemos todavía, pero es lo que estimamos que puede haberse perdido. Hasta la semana que viene, como pronto, no podremos hacer una evaluación más aproximada", señala Joan Ribas, apoderado de Salinera Española.

Cabe tener en cuenta, sobre estas 8.000 toneladas que seguramente se habrán perdido, que la producción prevista para esta temporada era de 80.000, por lo que la merma rondaría el 10%.

Había dos cristalizadores abiertos

"Teníamos abiertos dos estanques cristalizadores, que es donde se hace la sal. Uno ya estaba acabado y el otro, a punto, y los dos con cavallons (montañas de sal ya extraída) hechos. Pues bien, la lluvia nos ha comido las partes de abajo de los dos, las faldas, y ha quedado inundado. Eso es lo que se ha fundido. Tenemos una balsa de agua dulce que se está escurriendo desde el miércoles", añade en conversación con este diario.

Sal apilada rodeada de niveles de agua todavía altos. / Joan Ribas

Están realizando la extracción desde el jueves, ya que martes y miércoles fueron jornadas impracticables. El miércoles, el día siguiente a las fuertes precipitaciones, sí que pudieron entrar en las instalaciones de Salinera Española, pero no iniciar actividad.

"El problema es que teníamos todos los estanques a rebosar de agua, tanto los concentradores como los cristalizadores, y esto limó la sal que estaba fuera del agua. Es decir, lo que estaba calado y lo que estaba apilado dentro de los cristalizadores", detalla Ribas. Y los niveles de agua todavía son altos, tal y como se puede comprobar en las imágenes que acompañan esta información, tomadas este jueves.

Además, "el agua, por la gran cantidad, también ha limado un poco los otros cristalizadores, que están pendientes de sacar, de secar, y habrá bajado dos o tres centímetros más".

¿Y ahora qué? "Ahora, cuando abramos los otros cristalizadores, sabremos los centímetros que se han fundido. De momento están parados de producción debido a que no tienen el grado de salinidad necesario para hacer sal", en palabras del apoderado de la empresa, que cuenta con 12 trabajadores en plantilla (y que para la extracción contrata a dos externos para tareas de transporte).

Accesos

Ahora la autovía ya está abierta y Ribas cuenta que el miércoles ya pudieron entrar a las instalaciones de la salinera, pero a través de la vía de servicio. "Quien venía de Sant Jordi podía pasar, y los de Vila tenían que pasar por Sant Jordi, pero ya digo que el miércoles no pudimos iniciar actividad", explica.

"Por fortuna no ha habido males mayores, esperemos que el agua se seque o que escurra", concluye.

Preguntado por si alguna vez había visto algo así, explica un caso similar que, aunque no llegó a la magnitud de la dana de este martes, se acerca a ello en cuanto a las consecuencias sufridas en ses Salines: "Hace 20 años en septiembre cayeron 175 litros y ocurrió lo mismo".