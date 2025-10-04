Reconocimiento a cuatro referentes para la sociedad pitiusa

Los Premis Diario de Ibiza distinguen este año a dos mujeres, una asociación y una empresa pertenecientes a ámbitos muy distintos pero que tienen en común su contribución destacada a la sociedad de Ibiza y Formentera a lo largo de dilatadas trayectorias marcadas por el compromiso, la dedicación, el esfuerzo y la solidez de un trabajo que ha abierto caminos y se ha convertido en una referencia. Los galardonados de la edición de este año son la abogada y expolítica María Luisa Cava de Llano; la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Formentera, Pepita Gabaldar; la empresa Familia Marí Mayans y la Associació de Veïns des Rafal Trobat. Los premios se entregarán el próximo 9 de octubre en una gala que se celebrará en el Club Diario, y a la que se podrá acceder sólo con invitación por motivos de aforo. El acto reúne cada año a una nutrida representación de la sociedad pitiusa, que rinde homenaje de esta forma a las personas, asociaciones, entidades y empresas que reciben cada año el reconocimiento del decano de la prensa matutina de Balears, fundado hace 132 años.

María Luisa Cava de Llano. Una de las primeras mujeres abogadas en ejercer en Ibiza, María Luisa Cava de Llano tiene una larga trayectoria dedicada al servicio público, a lo largo de la cual ha ocupado cargos en todos los niveles de las instituciones: llegó a ser adjunta primera al Defensor del Pueblo (2005), cargo que asumió en funciones en 2010 y hasta 2012 tras el cese del titular, y consejera del Consejo de Estado entre 2014 y 2018, así como diputada en el Congreso y en el Parlament balear, vicepresidenta del Consell Insular de las Pitiusas y del Parlament; teniente de alcalde de Ibiza y delegada del Colegio de Abogados de Balears, entre otros nombramientos. Este año, Cava de Llano recibió la máxima distinción que concede la Comunitat Autònoma de Balears, la Medalla d’Or, que se otorga a quienes se han distinguido por la defensa, promoción o fomento de las instituciones e intereses generales de Balears, y que en su caso subrayó su «larga trayectoria de integridad y compromiso». Es la primera mujer de las Pitiusas que recibe el más alto galardón de Balears.

Miembros de la Associació de Veïns des Rafal Trobat. / VICENT MARÍ

Fue militante de Alianza Popular y posteriormente del Partido Popular. Aunque hace años que ya está retirada de la política activa, es una figura sumamente respetada y reconocida, no solo en el seno de su partido, sino en la sociedad pitiusa y fuera de las islas.

La presidenta de la AECC de Formentera, Pepita Gabaldar. / PILAR MARTÍNEZ

Los valores y la humanidad caracterizan la labor de Cava de Llano, tal y como quedó patente durante los años como Defensora del Pueblo, cuando se preocupó especialmente por la situación de los presos en cárceles, nacionales y extranjeras. Ahora, ya jubilada, ayuda a la Fundación Conciencia, impulsada por su hija, Marisina Marí, dedicada a atender a menores víctimas de abusos sexuales y de violencia.

Bartolo y Carlos Marí Mayans en la destilería Familia Marí Mayans, una empresa más que centenaria: se fundó en 1880. / J.A.RIERA

El Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria de Servei Públic se suma a otros reconocimientos, como la Medalla de Oro de Ibiza, la de Honor del Parlament y el título de Hija Adoptiva de la isla. Como abogada, tiene la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía Española y la mayor distinción de todas: la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Pepita Gabaldar. La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Formentera tiene a sus espaldas muchos años de compromiso altruista con la ayuda a enfermos de cáncer y sus familias, una dedicación que le valió la medalla de honor de esta entidad por sus veinte años de voluntariado en 2021. Gabaldar se instaló en Formentera con poco más de 20 años, y sufrió en primera persona el golpe de la enfermedad, cuando se la diagnosticaron a su marido. Su vida cambió por completo: tenían dos niños pequeños, de tres años y nueve meses, y debían seguir el tratamiento fuera de Ibiza, en Valencia, que es donde pasaron dos años muy duros. Fue entonces cuando entró en contacto con la AECC en Valencia: «Fueron los primeros y casi los únicos en ayudarme en un momento muy difícil. Entonces, pensé en hacerme socia y al regresar a Formentera me hice voluntaria, hace ya más de 25 años», recuerda. Después, entró en contacto con la AECC de Ibiza, fue asumiento responsabilidades e inició las primeras actividades en Formentera hasta que fundó la Junta en esta isla en 2015. Desde entonces, la asociación ha atendido a numerosas personas con ayudas de todo tipo: económicas para poder hacer frente a gastos derivados de la enfermedad, como desplazamientos; servicio de psicooncología; recursos como camas adaptadas en los domicilios; acompañan a pacientes durante las sesiones de quimioterapia. También organizan actividades de sensibilización y para recaudar fondos, y ofrecen charlas en los institutos.

El premio: Una figura de Pedro Hormigo La figura que se entrega a cada premiado por Diario de Ibiza es una escultura original del artista ibicenco Pedro Hormigo que representa la larga historia del rotativo, fundado en 1893. El galardón, de bronce, es una torre de 13 tipos de imprenta apilados con las letras de Diario de Ibiza. En la cúspide, se distingue una ‘@’, símbolo de la apuesta por las nuevas tecnologías y la proyección hacia el futuro de Es Diari.La figura diseñada por Hormigo pesa más de cuatro kilos y mide 30 centímetros de altura, y se levanta sobre una peana de mármol. Es una auténtica obra de arte que condensa la evolución de la cabecera, el decano de la prensa matutina balear y uno de los diarios más antiguos de España.

Gabaldar insiste en la importancia de la labor de los voluntarios (hay más de 40): «Son el alma de la asociación, sin ellos no existiría. Hacen un trabajo increíble, cada uno según sus posibilidades». Pero su implicación y dedicación durante todos estos años han sido fundamentales para que la AECC se haya afianzado en la isla y convertido en un recurso de ayuda clave para los enfermos y sus familias, por lo que recibirá el Premi Diario de Ibiza a l’Acció Social.

Associació de Veïns des Rafal Trobat. La Associació de Veïns des Rafal Trobat se creó en 2007 con el fin de impulsar acciones de gestión medioambiental para recuperar esta amplia zona rústica, agraria y forestal situada cerca de Sant Jordi, y se ha convertido en un ejemplo de cómo la acción conjunta de un grupo de personas, sostenida en el tiempo, tiene un gran poder transformador sobre el entorno y es todo un ejemplo de recuperación y uso sostenible del medio rural. En la actualidad, la asociación impulsa el mayor plan forestal de la isla, en la zona de Can Xumeu, que abarca una superficie de 320 hectáreas y contempla medidas en el ámbito forestal, recreativo y cultural durante diez años. El coste asciende a un millón y medio de euros. A lo largo de su historia, la agrupación ha impulsado acciones para recuperar y limpiar la zona, que como muchos bosques pitiusos estaba llena de basura y escombros; para prevenir los incendios forestales (con el desbroce y limpieza de los márgenes de los caminos y el acondicionamiento general de las vías de acceso para que puedan llegar con rapidez los camiones de bomberos); ha cerrado accesos con piedras para evitar la apertura de nuevos caminos, la entrada de vehículos que tiraban desechos y el deterioro medioambiental; desarrolla un proyecto de reintroducción del sapo verde (calàpet, especie casi desaparecida en Ibiza), para lo que se construyó una balsa en la que también se aprovecha el agua de escorrentía para aprovecharla para el regadío; de divulgación sobre la abeja ibicenca, así como de elementos del patrimonio etnológico y la recuperación de cultivos en bancales, que sirven para fraccionar la masa forestal, acometer mejor la lucha contra el fuego y también para aprovechar mejor el agua de lluvia. La asociación impulsó la instalación de depósitos de agua por toda la isla, en colaboración con el Ibanat, para abastecer a los helicópteros antiincendios y agilizar la intervención y eficacia ante fuegos forestales, unas balsas cuyo mantenimiento está garantizado por acuerdos con los propietarios. Además, organiza excursiones y otras actividades divulgativas y de sensibilización ciudadana, como campañas de prevención de incendios forestales de ámbito insular.La asociación ha recibido el Premi Diario de Ibiza a la Protecció del Medi Ambient, que se suma a los premios Savina del GEN-GOB y al Mèrit Civil del Ayuntamiento de Sant Josep.

Familia Marí Mayans.

Es una de las empresas más emblemáticas y antiguas de Ibiza. Fundada en 1880, la empresa Familia Marí Mayans se ha dedicado durante cinco generaciones a la investigación de las plantas aromáticas de la isla y a la elaboración de licores a partir de ellas, por lo que sus productos están estrechamente ligados desde el principio a las propias señas de identidad tradicionales de Ibiza. «Nuestros destilados son el resultado de pruebas y conocimientos, estudiados y explicados generación tras generación, siempre utilizando las técnicas artesanales de antaño, sello inequívoco de tradición y calidad», señala la empresa familiar, que ha recibido innumerables reconocimientos a lo largo de su dilatada historia, a los que se suma ahora el Premi Diario de Ibiza a la Trajectòria Empresarial. La empresa combina con éxito la tradición con la innovación: los nuevos licores se basan en recetas manuscritas originales del fundador, Juan Marí Mayans, pero incorporan un «toque innovador para adaptarlas a las necesidades y gustos del mercado actual». Juan Marí Mayans comenzó con su primera destilería en Formentera y fundó una saga que ha transmitido sus conocimientos de generación en generación durante 145 años. El primer destilado con el que empezó la firma fue la Frígola, que se registró en 1902 como marca. En 2013 lanzó las ginebras IBZ Gin, destiladas y embotelladas en Ibiza, y en 2023 saca al mercado una gama de productos selectos que se caracterizan por el «sabor local» -«rasgo distintivo de todas nuestras creaciones», subraya la marca- bajo la denominación Gourmet y Botanicals, una muestra de su espíritu innovador y creativo.

Familia Marí Mayans tiene, entre otros productos, infusiones, sal y flor de sal, absenta, palo, tequila, vodka, rama y hierbas ibicencas. Las Hierbas Ibicencas Marí Mayans han sido distinguidas este año como la mejor bebida espirituosa de España 2025 con Indicación Geográfica, el máximo reconocimiento que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El jurado subrayó «la trayectoria de la empresa familiar que la produce, que desde 1880 ha sabido mantener viva una tradición ancestral al combinar métodos artesanales con prácticas sostenibles y una clara orientación hacia la economía circular».