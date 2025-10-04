El PSOE exige al Govern que frene la construcción en zonas inundables

La diputada del PSIB-PSOE y portavoz de la Federación Socialista de Ibiza, Pilar Costa, ha reclamado al Govern de Marga Prohens que retire su intención de modificar el Plan de Gestión de Zonas Inundables para permitir más edificaciones en estos ámbitos.

Tras las graves inundaciones registradas en Ibiza, Costa lamenta que «el PP no aprende de los errores» y pide priorizar la seguridad y la responsabilidad política: «No debemos esperar a que pasen desgracias para tomar medidas».

Costa sostiene que las áreas afectadas «coinciden exactamente con las ya señaladas en el plano de Recursos Hídricos de 2001», elaborado durante el primer Pacte de Progrés de Francesc Antich, por lo que el PSOE se opone a cualquier cambio que reduzca la protección de estas zonas. Además, critica que las decisiones del actual Ejecutivo “han ido en sentido contrario” a la defensa del territorio, aludiendo a legalizaciones y amnistías urbanísticas en suelo rústico y a acuerdos que facilitan nuevas edificaciones.

Políticas de infraestructuras

La dirigente socialista también cuestiona las declaraciones del alcalde de Sant Josep, Vicent Roig (PP), sobre la nueva inundación de la autovía del Aeropuerto, y recuerda que «esas autopistas las construyó su partido en contra de la voluntad de la ciudadanía», con un coste «millonario» y un modelo de túneles y trincheras que, a su juicio, «pone en riesgo la seguridad de las personas».

Costa ha instado al PP a detener estas políticas, «no anteponer intereses económicos a la seguridad y al medio ambiente» y «no caer en el negacionismo climático» que atribuye a Vox y que, afirma, el PP «acaba asumiendo».

El PSOE ha reiterado su apoyo y solidaridad con las personas afectadas por el temporal y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia y de la UME, cuyo trabajo —subrayan— está siendo clave para acelerar la recuperación.