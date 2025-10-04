Piden cinco años para un británico que escondía ketamina, cocaína y MDMA en el bañador

La Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión para un hombre acusado de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido en posesión de varias sustancias estupefacientes en Ibiza.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2015, sobre las 23.30 horas, en la confluencia de las calles Platja d’en Bossa y Sa Pobla, en el municipio de Sant Josep. En ese momento, el acusado, un británico de 39 años, fue interceptado por agentes de la Policía Local, que descubrieron que llevaba escondidas en el bañador diversas sustancias.

Los agentes hallaron tres bolsas con un total de 18 pastillas de MDMA, con un peso de 6,38 gramos y una pureza del 46,7%, valoradas en 196 euros. También encontraron una bolsa con 1,9 gramos de cocaína, con una pureza del 22,5% y un valor de 86,20 euros, así como una bolsa con 0,43 gramos de ketamina con una riqueza del 87,7%, valorada en 5,50 euros. Es decir, que las sustancias habrían alcanzado en el mercado los 287,7 euros.

Delito contra la salud pública

El Ministerio Fiscal sostiene que las sustancias intervenidas estaban destinadas a la venta a terceras personas y que el acusado, además, llevaba consigo 230,40 euros procedentes de esas transacciones.

Estos hechos, afirma el fiscal, constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño para la salud, recogido en el artículo 368 del Código Penal. Por ello, solicita para el acusado una condena de cinco años de prisión, una multa de 863,10 euros, con un mes de cárcel en caso de impago, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.