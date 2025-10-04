Inundaciones en Ibiza: La historia se repite: 33 años de la gota fría que inundó Ibiza

El 8 de octubre de 1992, hace justo 33 años, una tromba causada por lo que entonces se denominaba gota fría (ahora, dana) descargó 127 litros por metro cuadrado sobre Ibiza en sólo hora y media, desde las 13 horas. Las consecuencias de aquella alerta L (así se llamaba), una de «las más violentas» que se recordaban hasta ese día, fueron extraordinariamente similares a las provocadas por la tormenta ‘Ex Gabrielle’ el pasado 30 de septiembre: colapso circulatorio en las entradas y salidas de la capital, pérdidas millonarias, cientos de negocios y garajes anegados por el agua y el lodo, decenas de coches inmovilizados en la red viaria al quedar sumergidos… Como ahora. La magnitud de aquel diluvio fue colosal. Como la de hace unos días.

A falta de móviles para recibir la alerta de Protección Civil, la Policía Local utilizó las emisoras de radio locales (muchas de la cuales dejaron de emitir) para pedir encarecidamente a la población que no saliera de sus casas. Las clases se suspendieron. Los responsables de Correos no recibieron ningún tipo de aviso ante las torrenciales lluvias que se avecinaban, de manera que el personal de reparto se hallaba en la calle, como en un día normal, cuando la tormenta empezó a arreciar. Se inundaron la sede de Correos (donde el agua entró «en tromba» y «arrancó puertas», según su director en funciones, Arturo Castellano; era habitual que quedara anegado cada vez que llovía, pero aquella vez fue lo nunca visto), el Consell, la Comisaría y los juzgados, y el centro de salud de Can Misses (situado donde ahora está el hospital) quedó arrasado e inoperativo. Si ahora ha intervenido la UME, entonces fueron los soldados acuartelados en Sa Coma los que fueron movilizados. Durante días se achicó agua de bajos y garajes.

Portada de Diario de Ibiza del 9 de octubre de 1992 / di

Un suceso «extraordinario»

«Ninguna ciudad del mundo tiene un alcantarillado capaz de absorber el caudal de agua caído en tan poco espacio de tiempo», comentó el alcalde de Ibiza, Enrique Fajarnés, palabras similares a las dichas por el actual edil de Medio Ambiente, Jordi Grivé, el miércoles. Según el entonces teniente de alcalde, Manel Domènech, aquello fue un suceso «extraordinario», irrepetible… pero que se ha repetido 33 años más tarde con similar virulencia.

En la misma onda, el entonces presidente del Consell, Antoni Marí Calbet, dijo que había que asumir que las inundaciones tenían difícil solución debido a la orografía insular. Los técnicos de urbanismo de la institución le aseguraron que no había solución para evitar la acumulación de agua en la ciudad cuando se producían trombas de semejante magnitud, entre otras cosas porque la red de saneamiento era «prácticamente horizontal» y por los efectos sobre el mar que las bajas presiones provocan en esos casos. Es decir, Vila estaba abocada, sí o sí, a inundarse cada vez que el cielo se desplomara sobre nuestras cabezas.

El director provincial del Insalud, Ferran Moll, culpó a la manera en que se había construido el segundo cinturón de ronda (donde está ahora la E-20, solo que entonces tenía únicamente un carril en cada dirección) de los daños catastróficos sufridos en el centro de salud de Can Misses. A su juicio, el sistema de drenaje de esa ronda fue el causante. La carretera se convirtió durante el chaparrón en una barrera que dirigía el agua hacia las inmediaciones de la infraestructura sanitaria. Creo un tsunami que lo barrió.

La gota fría afectó también a Sant Mateu, la playa (y la carretera) del Port de Sant Miquel (que quedó arrasada y en la que tuvieron que emplearse a fondo varias excavadoras para retirar cascotes y material arrastrado por el torrente), el polígono industrial de Sant Jordi y el de Montecristo (donde varios techos se hundieron) y Platja d’en Bossa, que parecía un lago.

Tal y como ahora ha pedido el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, el Consell estudió solicitar al Gobierno la declaración de zona catastrófica, que el pleno ratificó por unanimidad en la sesión del 2 de noviembre. Pero el delegado del Gobierno en Balears, Gerard García, advirtió un mes más tarde que el Gobierno central no aceptaría la petición. Si no se declaró en Mallorca y Menorca tras las lluvias torrenciales padecidas en 1989 que provocaron daños de miles de millones de pesetas, menos aún en las Pitiusas, donde los perjuicios sólo ascendían «a un par de centenares de millones». La conselleria de Agricultura había evaluado los daños causados por la lluvia en 260 millones de pesetas (1,5 millones de euros) con un total de 228.503 metros lineales afectados de carreteras y caminos. Pecata minuta.

Los bomberos no achican por orden del conseller

Precisamente, el conseller de Agricultura y Pesca del Consell de Ibiza y Formentera, Miquel Guasch, fue muy criticado por ordenar a los bomberos que dejaran de atender las llamadas para achicar agua de los sótanos o plantas bajas. Guasch justificó su decisión: «El jefe de Bomberos me dijo que los hombres estaban dispersos con el achique de agua en los sótanos. Ante mi preocupación por si se debía actuar si se derrumbaba un edificio o se tenía que evacuar gente, y para evitar que estuvieran demasiado cansados con el trabajo de achique, entre los dos tomamos la decisión de congregar a los bomberos en el parque y no seguir con los achiques de agua». En el Banco de Santander, en la avenida Bartomeu Roselló, se llegaron a achicar 15 toneladas de agua.

También fue muy criticada la falta de coordinación entre los cuerpos de seguridad estatales, autonómicos y municipales, que «hicieron lo que pudieron sin que apenas estuvieran coordinados entre sí, salvo los jefes de las policías Nacional y Local y alguna conversación que hubo del alcalde con el delegado del Gobierno, Francisco Bonet Redolat», explicaba Es Diari, que añadía que «el presidente del Consell y el jefe de bomberos fueron olvidados». No había, además, «ningún plan de emergencia insular para actuar en caso de catástrofe». «Todo se improvisó», contaron a este periódico.