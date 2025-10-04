Espectaculares imágenes de los Bomberos de Mallorca en un hotel de lujo de Ibiza tras el paso de las lluvias torrenciales

Los Bomberos de Mallorca han estado colaborando estos días en las tareas de recuperación en Ibiza tras las intensas lluvias torrenciales que han afectado la isla en los últimos días. Así lo han informado a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde han compartido detalles sobre su intervención más reciente en el Ibiza Gran Hotel, que cerró precipitadamente su temporada por los desperfectos causados por las lluvias.

En las últimas horas, el equipo desplazado ha llevado a cabo una exhaustiva revisión de las amplias instalaciones subterráneas del hotel de lujo, que abarcan cerca de 9.000 metros cuadrados entre almacenes, vestuarios y zonas de alimentos.

"Tras una noche completa de trabajos de ventilación, las mediciones de gases han resultado negativas: sin presencia de ácido sulfhídrico y sin monóxido de carbono", indican en el post.

“Paso a paso, trabajamos para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad de todos”, señalan desde Bombers de Mallorca.

La colaboración entre servicios de emergencia de distintas zonas ha sido clave en la respuesta a este episodio meteorológico, que ha dejado importantes daños materiales.