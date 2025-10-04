Ibiza estudia medidas para minimizar el impacto de nuevas danas en el futuro

«Ya tenemos un diagnóstico, una foto clara de las necesidades en nuestra ciudad para estos casos. Tenemos como prioridad poner medios hídricos en los barrios que se han inundado, para que no vuelva a pasar», señala el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre la situación vivida a raíz de la dana del martes. El primer edil afirma que hacen falta «medidas para minimizar y tratar de evitar las inundaciones» de gran magnitud que se registraron especialmente en el barrio de es Pratet, la avenida de Santa Eulària y la Marina. El objetivo, asegura, es «que todo acabe en el mar y no en los parkings y locales comerciales de los vecinos».

Bancada de la oposición en Vila. / Toni Escobar

Así lo dijo este sábado en declaraciones inmediatamente posteriores al pleno extraordinario celebrado en Can Botino para pedir al Gobierno del Estado que declare la ciudad zona catastrófica, algo que se aprobó por unanimidad. «Tenemos que estar preparados por si alguna vez volvemos a tener un temporal de estas características», reiteró.

«Para minimizar el golpe»

Parte del municipio está construido sobre zona inundable y Jordi Grivé, teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Limpieza, hizo hincapié en que la clave es «minimizar para que el golpe no sea tan grande», dado que «ante una tromba de agua de estas características, es imposible que no ocurra nada». «Hay que hacer muchas pequeñas actuaciones. Ya hemos realizado una radiografía y estamos preparando memorias valoradas y pequeñas medidas, pero luego habrán de adoptarse otras de mayor calado».

A modo de ejemplo, apuntó a la construcción de una red separativa de aguas pluviales y residuales y a «una nueva contrata de abastecimiento». «Pero tenemos que ir un poco más allá. Hay otros grandes proyectos de tanques de tormentas o de retención y todo esto se irá haciendo. Ya está planificado, y con la declaración que acabamos de pedir [al Gobierno], es el momento de acelerarlo», en palabras de Grivé.

El alcalde detalló que durante las horas de alarma la capital «recibió más de un tercio de la lluvia de un año, como indican los datos recopilados por Aemet». «Entre las seis y las 12 horas, hubo momentos de lluvias de más de 150 litros por metro cuadrado, llegando a los 252 en 24 horas».

Mientras duró la alerta, el 112 atendió, solo en este municipio, 78 incidencias por inundaciones de bajos y vías públicas, caídas de árboles, desprendimientos y riesgo de desbordamiento de torrentes. La Policía Local llevó a cabo 98 actuaciones el martes, y al día siguiente se atendieron 36 incidencias, «todas relacionadas con las lluvias torrenciales». «Más de 1.200 personas se vieron sin suministro de electricidad», repasó el alcalde, que expresó su agradecimiento a todos los organismos públicos, entidades y empresas que han colaborado en la recuperación de la ciudad, y al personal docente.

El Ayuntamiento informó este sábado de que el edificio Cabiro volvía a tener luz, aunque mediante un generador. Y es que su parking, «donde estaban los cuadros eléctricos», se inundó. En cuanto a la limpieza, hay «dispositivos de Valoriza venidos desde Cáceres y maquinaria de Valencia» trabajando en las calles de Vila, detalló Grivé.