Jordi Grivé, concejal de Limpieza en Ibiza: "Continuaremos viendo a gente quitando barro muchos días"

Estima que queda por delante una semana larga para volver a la normalidad

Grivé en una imagen de este sábado por la mañana.

Grivé en una imagen de este sábado por la mañana. / Toni Escobar

Toni Escandell Tur

Toni Escandell Tur

Ibiza

El teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente y Limpieza en Vila, Jordi Grivé, pidió este sábado «un poco de paciencia» a los vecinos de zonas menos golpeadas por la dana que «aún no están en las condiciones que tocan».

Y es que se hacía necesario priorizar los puntos más críticos y Grivé estima que queda por delante una semana larga para volver a la normalidad.

Así, dijo que la retirada del barro tarda en finalizarse. «Cada vez hay menos, no paran de baldear, pero es complicado de quitar (...) No podemos dejar que obstruya las pluviales del alcantarillado. Continuaremos viendo a gente trabajando en ello muchos días, y ha venido personal de fuera».

