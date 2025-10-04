Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Famosos ofrecen ayuda tras la dana a una de sus tiendas favoritas del puerto de Ibiza

La ropa quedó empapada y enfangada por el anegamiento del local

Vicente Ganesha en una publicación mostrando el aspecto de su tienda.

Vicente Ganesha en una publicación mostrando el aspecto de su tienda. / Instagram

Redacción Digital

Ibiza

La ropa de la tienda de Vicente Ganesha, conocida por su ropa estilo hippie y colorida expuesta en una calle de la Marina de Ibiza, ha sufrido los efectos de las lluvias torrenciales que el pasado martes asolaron el sur de Ibiza.

A través de varias publicaciones en sus redes sociales ha mostrado cómo se encuentra ahora mismo el local y las prendas que días atrás lucían en las perchas. Una montaña de tela enfangada y chorreando agua.

Sus seguidores, entre ellos celebridades famosas como Samantha Vallejo-Nagera (Masterchef), Jacqueline de la Vega Cari Lapiqué, se han volcado con el propietario, al que han ofrecido ayuda para colaborar con la reparación de los daños y echar una mano con la limpieza del local y los enseres.

Por su parte, Vicente Hernández (Ganesha), ha respondido a todos los mensajes recibidos con agradecimiento y ha anunciado el cierre de la temporada que ahora ocupará intentando recuperar lo máximo posible de su estocaje.

