Famosos ofrecen ayuda tras la dana a una de sus tiendas favoritas del puerto de Ibiza
La ropa quedó empapada y enfangada por el anegamiento del local
La ropa de la tienda de Vicente Ganesha, conocida por su ropa estilo hippie y colorida expuesta en una calle de la Marina de Ibiza, ha sufrido los efectos de las lluvias torrenciales que el pasado martes asolaron el sur de Ibiza.
A través de varias publicaciones en sus redes sociales ha mostrado cómo se encuentra ahora mismo el local y las prendas que días atrás lucían en las perchas. Una montaña de tela enfangada y chorreando agua.
Sus seguidores, entre ellos celebridades famosas como Samantha Vallejo-Nagera (Masterchef), Jacqueline de la Vega Cari Lapiqué, se han volcado con el propietario, al que han ofrecido ayuda para colaborar con la reparación de los daños y echar una mano con la limpieza del local y los enseres.
Por su parte, Vicente Hernández (Ganesha), ha respondido a todos los mensajes recibidos con agradecimiento y ha anunciado el cierre de la temporada que ahora ocupará intentando recuperar lo máximo posible de su estocaje.
