Un experto en serpientes de Ibiza recomienda revisar trasteros y garajes tras las fuertes inundaciones

Una lavandería de una casa de campo fue el refugio para una serpiente de 1,70 metros tras la dana de Ibiza. El experto en serpientes Dean Gallagher acudió al domicilio este viernes después de que le alertaran de la presencia del ofidio y ahora avisa sobre la posibilidad de que algunas serpientes estén buscando refugio en lugares inusuales como lavanderías, trasteros, garajes o estructuras exteriores de las viviendas.

Gallagher ha compartido su experiencia con este diario después de que le llamara una mujer que vive en una finca rural cerca de Sant Miquel, en el norte de Ibiza. Según cuenta, detectó una serpiente de gran tamaño, concretamente de 1,70 metros de largo, dentro de la lavandería de la casa. El animal, al ser sorprendido, se escondió profundamente en una pared, dejando visible solo una parte de la cola. "Cuando llegamos, apenas podíamos verla. Tuvimos que extraer con cuidado una piedra para poder acceder a la culebra", explica el especialista, quien añade que la extracción fue "especialmente delicada".

Lugar donde se escondía la serpiente. / D.G

Gallagher, que lleva años colaborando en el rescate y manejo de fauna silvestre en la isla, explica: "Tengo la teoría de que las serpientes están buscando lugares como lavanderías para refugiarse después de las lluvias fuertes. Sería interesante que la gente revisara sus trasteros, garajes y edificios externos de la casa".

En caso de encontrarse con una serpiente, el experto indica: “Hay que mantener la calma, no hacer ruido ni golpear la pared, y esperar a que lleguemos nosotros para intentar sacarla".

La presencia de serpientes en entornos domésticos no es habitual, pero sí se incrementa tras fenómenos meteorológicos extremos, cuando los animales buscan refugio en zonas secas y resguardadas. Por ello, Gallagher insiste en la importancia de revisar y asegurar espacios poco transitados del hogar para evitar encuentros inesperados.