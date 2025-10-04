Denuncian que la zona azul de Ibiza multa a coches averiados por las lluvias

Afectados por las lluvias torrenciales del pasado martes en Ibiza acaban de denunciar que las controladoras de la zona azul del municipio de Ibiza están multando a vehículos averiados que están esperando la grúa. Las sanciones se están poniendo esta misma mañana, según señalan, y no son las primeras. La indignación de estas personas es mayúscula, ya que a los destrozos que les causó la tromba de agua se suma ahora la multa y el servicio de grúa y de depósito. El Ayuntamiento matiza que sólo se ha multado a un vehículo y que no tendrá que pagar la sanción.

Según explican, están esperando que una grúa recoja los coches. Éstas, sin embargo, no están dando abasto para hacerse cargo de todos los vehículos que se han quedado inmovilizados tras quedar anegados por las lluvias. Algunos propietarios llevan varios días en lista de espera, por así decirlo, para que se hagan cargo de sus vehículos. A esto se suma que los talleres no aceptan vehículos sin acordar antes una cita, por lo que hay que dejarlos en un depósito o, quien tiene un terreno, pedirle a la grúa que lo deje ahí para, cuando puedan llevarlo al taller, volver a llamarla.

Algunas de las controladoras, al encontrarse cara a cara con los afectados, que no podían creerse que les estuvieran multando, se justificaban diciendo que ellas no podían saber si el vehículo estaba averiado o no. En algunos casos, era más que evidente, ya que los cristales estaban completamente empañados, signo de que el agua se coló dentro del vehículo. Además de las multas en los parabrisas, la grúa municipal se ha llevado ya algunos coches.

Petición de Vila a la zona azul

Desde el Ayuntamiento de Ibiza señalan que esto no debería estar pasando ya que se comunicó a los responsables de la zona azul de la ciudad que no debían multar a los vehículos averiados a los que la lluvia pilló aparcados en zona de pago. Aseguran que el concejal de Movilidad, Rubén Sousa, se pondrá en contacto de nuevo con la empresa que gestiona el aparcamiento de pago de Vila para insistir en este tema. Además, indican a las personas cuyo coche averiado se haya multado por estar en la zona azul, que lo comuniquen al Ayuntamiento.