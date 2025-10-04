Clamor unánime para que Ibiza sea declarada zona catastrófica

Los cuatro partidos con representación en el pleno municipal de Ibiza, PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos, votaron a favor este sábado de pedir al Gobierno central la declaración de Vila como zona catastrófica, debido a los destrozos ocasionados por la dana que el martes azotó la isla, especialmente en su mitad sur.

Piden «una respuesta inmediata que permita el retorno de la normalidad lo más pronto posible y dé confianza a las personas afectadas», en un texto propuesto por el equipo de gobierno municipal que incluye los siguientes puntos de acuerdo. En primer lugar, «solicitar al Consejo de Ministros que declare a la ciudad zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil [esta es la denominación técnica] por razón de los daños materiales causados por el episodio de lluvias torrenciales e inundaciones del 30 de septiembre». Además, la declaración urge al Ejecutivo español a que ésta incluya «todas las ayudas y medidas económicas que prevé tanto la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil como el real decreto 307/2005 por el cual se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica», destacó el alcalde, Rafael Triguero, que expuso la propuesta antes de ser aprobada por unanimidad en un pleno extraordinario, en una mañana de sábado, con este único punto del día. El primer edil excusó la ausencia en el pleno del exalcalde Rafa Ruiz y de su compañera socialista Rosa Rubio.

Medidas complementarias

La propuesta de acuerdo también incluye «solicitar que el Consejo de Ministros adopte las medidas complementarias que sean procedentes para ayudar en la recuperación íntegra de los daños en nuestra ciudad», al mismo tiempo que acuerda comunicar esta solicitud al Gobierno a través de la dirección insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera. «Y si podemos, lo haremos, lo haremos hoy mismo», señaló Triguero este sábado por la mañana.

El pleno duró poco más de veinte minutos dado el entendimiento entre partidos. Solo hubo un turno de palabra para cada portavoz de los grupos de la oposición y, ya incluso antes de alzar la mano, la propuesta se había dado por aprobada por unanimidad por asentimiento, tras la lectura por parte del alcalde de los puntos de acuerdo. De hecho, sobre las 11.30 horas, media hora después del inicio de este pleno extraordinario, tocaba oficiar una boda en la misma sala de plenos de Can Botino, en este caso por parte del edil Luis Fernando Astorri.

Agradecimientos

La concejala del PSOE Carmen Boned señaló que, «como no podía ser de otra manera», los socialistas también apoyarían esta solicitud. «Queremos dar las gracias a todo el funcionariado, a los cuerpos de seguridad, Protección Civil, Guardia Civil, la UME, ... podría extenderme mucho pero no quiero repetir lo que ya han dicho otros concejales. Creo que es una manera de entender que el servicio público es vocacional y altruista y que significa tener gratitud con las personas y estar apoyando», añadió.

La socialista también valoró la unidad institucional que ha habido estos días. «Creo que en un momento tan importante es cuando se demuestra que la ciudadanía y los grupos políticos tenemos que estar todos juntos. Hubo una buena coordinación a nivel institucional y se respondió de forma rápida», dijo antes de poner a su grupo municipal a disposición del equipo de gobierno local «para continuar sumando».

El concejal de Vox Héctor Delgado, por su parte, mostró su «apoyo total» a la propuesta y agradeció la labor de todos las personas anónimas, voluntarios, equipos de limpieza, policía, bomberos o Guardia Civil y el resto de ciudadanos que «se han dedicado a sacar adelante» la ciudad. «Entiendo que a cualquiera estas situaciones le pueden pillar desprevenido, entendemos que se ha hecho lo mejor posible», expresó Delgado, que, como el resto de los ediles que intervinieron, hizo mención de los particulares, comerciantes y autónomos que han sufrido desperfectos.

Guadalupe Nauda, concejala de Unidas Podemos, celebró, tras recordar los daños materiales, que no haya que lamentar víctimas mortales; y, como el resto de sus compañeros, aplaudió la labor de todos los cuerpos desplegados para ayudar a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, apuntó que «hay una sensación generalizada» en la sociedad de que la alerta [al móvil] por la emergencia llegó tarde. «Creo que habría que tomar medidas para que en un futuro no vuelva a ocurrir». Además, dijo que «la oposición no tuvo información en ningún momento de cómo se estaba trabajando en esta situación de emergencia», por lo que pidió «formar parte de una comisión de seguimiento». Al margen de todo ello, también se mostró favorable a la propuesta y dejó claro, ya en su intervención, que su voto iba a ser favorable.

El alcalde, en su segunda intervención, valoró que, «más allá de las diferencias, que existen, demostramos que sabemos priorizar el bien común de nuestra ciudad». Y agregó: «Quiero dejar claro un mensaje: ninguna persona ni negocio estará solo en este proceso. El Ayuntamiento continuará a vuestro lado dándoos apoyo. Nuestro compromiso es que nadie quede atrás en esta recuperación. Al mismo tiempo, hemos de pedir al resto de administraciones que actúen con la celeridad necesaria. El Consejo de Ministros y el Govern balear deben dar una respuesta ágil y decidida. Nuestra ciudad necesita que estas ayudas lleguen lo más pronto posible».