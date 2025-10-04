Avalancha de llamadas a seguros y corredurías de Ibiza por los destrozos de la dana

Uno de los sectores que está registrando un aumento considerable del volumen de trabajo estos días posteriores a la dana de Ibiza es el de las aseguradoras y las corredurías de seguros. Ha habido una avalancha de llamadas tras los destrozos en bajos comerciales, comunidades de vecinos y vehículos, principalmente.

"El primer día o al día siguiente recibimos algunas consultas por los desperfectos derivados de esta situación, pero es ahora cuando los afectados quieren llegar a cuantificar un poco los daños y empiezan a encontrar los coches y vehículos que habían perdido. Se está incrementando exponencialmente el número de peticiones de información y de declaraciones de siniestros", confirman fuentes de Asesoría Unidad correduría de seguros. En su caso, este viernes ya estaban cerca del centenar de siniestros declarados (y alrededor de un 20% más de consultas), fundamentalmente por inundaciones en bajos y viviendas. Pero ahora están empezando a entrarles "las reclamaciones relacionadas con vehículos".

Las mismas fuentes prevén que, en muchos casos, se declare una pérdida total del coche o la moto. Esta empresa también ha recibido casos de inundaciones de muchas naves situadas en plantas bajas y de hoteles.

¿Quién paga qué?

¿Y cómo se decide qué cubre el Consorcio de compensación de seguros y qué la aseguradora? La respuesta, según explican desde Asesoría Unidad y la aseguradora Allianz, es muy sencilla: si la inundación se produce por agua que entra a la vivienda o al local desde el exterior, lo cubre el Consorcio. En el resto de casos, como inundaciones derivadas de filtraciones del techo, por ejemplo, se cubre mediante la garantía de fenómenos atmosféricos de las pólizas de daños, ya sea en comunidades, negocios o viviendas.

Manuela Verdera, agente de Allianz Seguros en Ibiza, confirma que hay un aumento de llamadas y que el martes ya estaban abriendo partes, pero que lo están gestionando de la mejor manera posible dentro de esta situación de no normalidad. Confirma que hay muchos siniestros relacionados con viviendas (sobre todo por inundaciones de bajos y filtraciones de cubiertas) y también con coches o motos que han quedado bajo el agua. A ojo, Verdera calculaba este viernes por la tarde que ellos también acumulan aproximadamente 100 siniestros declarados a raíz de la dana, y señala que "hay un goteo".

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera se ha puesto a disposición de las empresas. "Desde el minuto cero nuestra corporación se ha puesto en contacto con todas las autoridades locales para ofrecer nuestra capacidad y función de mediación entre las administraciones públicas y las empresas privadas, a fin de poder colaborar y agilizar en la medida de nuestras posibilidades las ayudas que se implementen para intentar paliar los graves daños causados", reza una carta firmada por el presidente de la Cámara, Joan Guasch.