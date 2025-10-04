Peligroso choque entre un Uber con niños y una pick-up en la carretera del aeropuerto de Ibiza

La mañana de este sábado ha comenzado con un accidente de tráfico en la carretera del aeropuerto, a la altura de la nave de Citubo, que ha generado momentos de gran tensión entre los conductores y pasajeros implicados.

Poco después de las ocho en punto, dos vehículos todoterreno, un Volkswagen Tiguan utilizado como Uber, y una RAN Pick-Up, han colisionado de forma frontolateral, dejando ambos vehículos completamente destrozados. Las imágenes del siniestro muestran los coches reducidos a auténticos hierros retorcidos. Además, en el Tiguan viajaban varios pasajeros, entre ellos niños.

Afortunadamente, y pese a la brutalidad del impacto, no se han registrado heridos de gravedad, según afirman testigos presenciales.

La violencia del choque provocó que el Tiguan saliera despedido, invadiera el carril contrario y arrancara de cuajo una señal de tráfico, mientras que la pick-up perdió por completo las dos ruedas del lado izquierdo. Los vehículos quedaron cruzados en mitad de la vía y en sentido contrario al de la marcha, lo que ha causado escenas de auténtico caos y peligro para otros conductores.

Hasta el lugar acudieron con rapidez efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Sant Josep, quienes se hicieron cargo de la investigación y del atestado. Además, tres equipos de auxilio en carretera de Grúas Ibiza han trabajado para retirar los vehículos y restablecer la circulación lo antes posible.