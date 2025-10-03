La World Central Kitchen del chef José Andrés, con los afectados por la dana en Ibiza

El dispositivo de emergencias habilitado en el Recinto Ferial de Ibiza ha cerrado este viernes sus puertas tras varios días de atención a las personas afectadas por las lluvias torrenciales.

El servicio de cenas ha sido uno de los recursos más solicitados y se ha podido sacar adelante gracias a la colaboración de la ONG World Central Kitchen, del chef José Andrés, que se sumó al operativo junto a Cruz Roja.

Ayuda humanitaria

World Central Kitchen, presente en la isla con sus equipos de emergencia, ha distribuido bocadillos, fruta y agua tanto a las familias desplazadas como a los propios efectivos que trabajan en las tareas para tratar de devolver la normalidad a las zonas afectadas.

“Muchas carreteras siguen bloqueadas, las infraestructuras de electricidad y agua están dañadas y familias han tenido que abandonar sus hogares. Estamos proporcionando comidas a quienes necesiten apoyo”, explicó ayer Simón, el portavoz de la organización desplazado a la isla, a través de una publicación en las redes sociales.

La Cruz Roja ha informado de que en el recinto, habilitado como refugio de urgencia, se ofreció cobijo a más de 50 personas. “Ha sido una respuesta posible gracias al compromiso de nuestro voluntariado y del equipo técnico”, han señalado desde la entidad, que ha dado por finalizada su intervención en este espacio.

El Ayuntamiento de Ibiza ha agradecido la implicación de las entidades sociales en un dispositivo que ha permitido dar respuesta inmediata a la crisis humanitaria generada por las inundaciones.