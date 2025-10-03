La UME inicia su repliegue de Ibiza tras rebajarse la crisis

Tres días después de las peores precipitaciones e inundaciones que se haya visto en Ibiza, en las que llegaron a caer cerca de 300 litros por metro cuadrado que dejaron anegados, bajos, locales calles y carreteras, la UME inicia su desescalada de la isla al irse recuperando progresivamente la normalidad.

Tras la reunión del Comité Técnico Asesor del Plan INUBAL, celebrada en la mañana del viernes en Sa Coma, Pablo Gárriz, director de Emergencias e Interior del Govern balear, comunicó el comienzo de esta retirada de la Unidad Militar de Emergencias. “Esta mañana han llegado a la isla refuerzos del Ibanat procedentes Mallorca, lo que junto con la mejora de la situación nos permite dejar de utilizar recursos que aquí, ahora mismo no son necesarios”, recalcó el director de emergencias, quien explicó que en la mañana del viernes partieron de la isla cerca de un 20% de los efectivos de la UME en el barco de la mañana. En la tarde estaba previsto que partiera otro contingente de la unidad militar y el sábado se valorará si se procede a un repliegue más amplio.

Soporte de la UME, garantizado

A pesar del inicio el repliegue de la UME, Gárriz recalcó que se mantienen los medios que sean necesarios mientras sean necesarios. “Queda garantizado el soporte de la UME en las operaciones, tal y como necesitamos para el achique del agua, pero vamos a ir retirando aquellos medios que aquí ya no son necesarios y que, además, podrían hacer falta en cualquier sitio de España” explicó Gárriz.

Cerca del 20% del operativo de la UME realizó su repliegue este viernes. En total, seguían activos durante la mañana del viernes 85 vehículos de la unidad militar, así como 250 efectos. Gárriz recalcó que, a pesar de comenzar el repliegue, “sigue habiendo mucho músculo apoyándonos con las incidencias activas”.

Otras unidades que iniciaron su repliegue en la tarde de ayer fueron los bomberos de Mallorca.

20 incidencias activas

Durante el día del viernes todavía había 20 incidencias activas en Ibiza, de las cuales la mayoría eran achiques de agua de bajos y sótanos que quedaron inundados. También se dieron casos en cuartos técnicos de hoteles que tuvieron algún problema particular. “Como tienen mucha agua sucia embalsada supone un problema de salubridad, por lo que estamos dando aporte de medios y soporte técnico”, señaló Gárriz.

“Podemos transmitir con mucha satisfacción por el esfuerzo que hay detrás, por parte de todos, que en menos de 72 horas estamos ya procediendo a una fase de desescalada. No tenemos ningún incidente más y, ahora mismo, lo que estamos es tratando de solventar situaciones puntuales”, concluyó Gárriz.