Turistas sin poder desayunar por inundaciones en su hotel de Ibiza
Las lluvias dejaron anegadas las zonas comunes
La tormenta 'Gabrielle' que ha atizado a Ibiza esta semana no ha dejado indiferente a nadie. Los hoteles de la isla también han sufrido las consecuencias tras las lluvias en plena recta final de la temporada.
Una turista británica ha publicado un vídeo del aspecto de las zonas comunes, como la terraza o la zona de restaurante, de su hotel en Ibiza.
Toda la planta baja del edificio se encontraba totalmente inundada y sin poder hacer uso de los servicios.
Al parecer, la chica había visitado la isla para los cierres de las discotecas.
El vídeo compartido a través de sus redes sociales tiene ya más de 30 mil reacciones y en los comentarios muchos usuarios lamentan tener reservas para las próximas semanas en ese mismo hotel.
