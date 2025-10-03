Turismo en Ibiza: Vasos comunicantes o cómo el pez gordo obliga a bajar precios al chico

Con la planta hotelera pitiusa a punto (a sólo unos días) de liquidar este 2025, comienza otra temporada, la de las conferencias dirigidas a la industria turística y hotelera. Es decir, charlas para muy cafeteros, como la que este jueves tuvo lugar en el Vibra Algarb bajo el título Gran Debate Hotelero Ibiza 2025, organizado por el Grupo Vía y dirigido a directores de hotel, responsables de operaciones, inversores, y expertos en gestión turística para analizar las tendencias más relevantes en la industria hotelera.

Tan cafetera que incluso se llegó a hablar de física, no la cuántica (de haber sucedido, usted estaría leyendo este artículo en la página 3 de este diario por tratarse de un acontecimiento insólito), sino la más elemental, la que dominan los fontaneros. Concretamente, la ley de vasos comunicantes, esa que establece que el nivel de un líquido en dos o más recipientes conectados es el mismo en todos ellos, independientemente de su forma o volumen, debido a la acción de la presión atmosférica. En el caso del sector turístico, el agua son los precios y la presión atmosférica la ejercen la oferta y la demanda.

Fue Alejandro Sancho, director ventas de Invisa Hotels y presidente de Fomento de Ibiza y graduado en Turismo, no en Física, quien abordó el tema al advertir que esta temporada se repitió un fenómeno que ya sucedió en 2024: «Hubo momentos, semanas o meses, en los que hubo más cancelaciones que entradas de reservas. Eso pasó cuando se produjo una oferta muy fuerte de la gama alta, lo cual afectó a los hoteles de cuatro y tres estrellas». Traducimos: ante la caída de la demanda porque las tarifas eran muy elevadas, los alojamientos de cinco estrellas (o más) se vieron obligados a rebajarlas sustancialmente.

En el caso de Ibiza, las corrigieron tanto que llegaron a estar por debajo de las de los establecimientos de tres o cuatro estrellas. Todo muy loco, el mundo al revés, sí, pero pasó y obligó a los hoteles más modestos a ofertar por debajo de los precios de los alojamientos de lujo porque sus clientes, al ver que les salía más barato dormir en suites de más categoría, empezaron a cancelar a mansalva. Ante ese giro brusco de los precios del segmento del lujo, los tres y cuatro estrellas tuvieron que reaccionar para salvar sus ocupaciones. «Eso ya empieza a ser un toque de atención general, ha pasado a todo el mundo», según Sancho. Y dos veces.

David Muñoz, director de marketing de Vibra Hotels que tampoco tiene estudios ligados a la física, fue el que recordó la similitud de lo contado por Sancho con la ley de los vasos comunicantes y el principio de Pascal: «Cuando un hotel de lujo tiene que adaptar sus precios a la demanda, se nota en el segmento medio». Se produce una reacción en cadena (más física). Muchos hoteles modestos notaron esa presión y no tuvieron más remedio que corregir sus tarifas.

Cuando Formentera se pasó de frenada

En la sala del Algarb se encontraba, como espectador, el CEO de Neobookings, José María Ramón, que, como maneja datos de numerosos alojamientos ibicencos, también notó cómo fluyeron los vasos comunicantes: «Las bajadas de precios de los hoteles de lujo repercuten en el siguiente segmento. Hubo hoteles de cinco estrellas en mayo que bajaron sus precios por debajo de los 200 euros, lo cual afectó a muchos de cuatro estrellas, pues no podían tener tarifas más altas que la de ese hotel, lo que les obligó a bajarlos. El problema es que cada vez hay más hoteles de cinco estrellas y que todo el mundo quiere llenar».

Y para llenar hay que rectificar las tarifas cuando no se ajustan a la demanda: «El año pasado, Formentera se pasó de frenada con los precios, pero este año los han bajado, los han corregido. Los precios ya tienen poco margen», advierte Ramón.

Coincide con él Cristina de Andrés, general manager Balearic Islands de Barceló Hotel Group, que tiene tres alojamientos en la isla: «Hemos visto más pujantes los segmentos medios que los más lujosos. En cinco estrellas se ha producido este verano una estabilización de precios por la entrada de nuevos competidores». A su juicio, se produjo «un ajuste de las tarifas porque estaban altísimas».

De 'subiditos' a bajar tarifas

Tomás Rado, general manager de W Hotel Ibiza, reconoce que esta temporada fue «muy buena» para su hotel en Ibiza, pero porque supieron reaccionar: «En los últimos años no lo habíamos hecho bien». ¿Qué hicieron mal? Llegar a la isla ‘subiditos’, pensando que la demanda aceptaría cualquier precio que pusieran. Y no, no lo aceptó: «Todo el mundo [léase, empresas hoteleras] entra muy fuerte en la isla, con precios de sueño, pero con los años aterrizas en realidad. Es lo que nos paso a nosotros». Aterrizaje forzoso que confirma la ley de los vasos comunicantes aplicada a las tarifas. La física es un placer. El reto en su caso es «convertir a los clientes en repetidores, algo que ha desaparecido». ¿Por qué? «Porque se ha perdido el trato familiar» el que «crea clientes fieles», apunta.

José María Ramón, desde el público, expuso varios datos al respecto y planteó un par de cuestiones sobre la situación turística vivida esta temporada. Desde Neobookings detectaron un aumento de reservas de un 3%, pero al mismo tiempo comprobaron que hubo «un descenso de la estancia media en absolutamente cada mes de la temporada». Al mismo tiempo, la ADR (ingreso promedio generado por cada habitación ocupada en un período de tiempo específico) subió de media de un 3%, si bien sólo fue del 1% en julio y agosto. ¿Hemos llegado al tope?, preguntó Ramón.

El peso del ocio nocturno

También ha sido una «muy buena temporada» para Vibra Hotels, según David Muñoz, al menos «en el segmento medio, el de 3 y 4 estrellas». Ha ayudado, a su juicio, «la lucha contra la oferta ilegal, un trabajo espectacular que ha beneficiado a la oferta reglada, a todos». Lo que además notaron en Vibra este año fue el notable peso de la oferta de ocio nocturno: «En Fitur, en enero, estábamos en números negativos respecto a 2024 porque quienes vienen a divertirse en el ocio nocturno aún no sabían cuáles serían los djs. Pero en abril quedó clara la programación y empezamos a notar más alegría. Se recuperó el retraso que llevábamos respecto a 2024. Julio y agosto tuvieron, por eso, niveles de venta espectaculares». La apertura de UNVRS, afirma, fue «un incentivo» inigualable.

Respecto a si se ha llegado al tope, Muñoz considera que «en julio y agosto ya es difícil que siga aumentando» el número de llegadas de turistas: «No dan más de sí los slots del aeropuerto en esa época. Mucha más gente no vendrá en temporada alta. Ahí es difícil seguir creciendo. Quizás en abril o en mayo».