El sindicato médico considera "preocupante" la salida de altos cargos del Área de Salud de Ibiza y Formentera

El Sindicato Médico de Balears (Simebal) considera "preocupante" la reciente salida de varios altos cargos del Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef), según indicó su portavoz en las Pitiusas, Carlos Rodríguez.

Hace poco más de una semana, la directora médica, Sausan Sayed, y el subdirector quirúrgico, Manuel Deiros, presentaron su dimisión en Asef. Estas renuncias se suman a la de Ana María Ribas Ahumada como directora de Enfermería hace unos meses y a la de la subdirectora de Gestión y Servicios Generales, Carmen Costa, a finales de diciembre del pasado año.

“Era el momento de fijarse metas de cara al futuro”

La marcha de varios de los altos cargos del Asef, que no han permanecido ni dos años en el puesto, obliga a una reestructuración interna del organigrama del Área de Salud de Ibiza. Aunque Rodríguez afirmó "desconocer los motivos de estas salidas", mostró su preocupación por una situación de "inestabilidad": "No tengo la información precisa de lo ocurrido en cada una de las dimisiones. No me quiero mojar, pero ahora era el momento de hacer balance y fijarse metas de cara al futuro. Sin embargo, el área, por decirlo de alguna manera, se ha desmembrado".

Al margen de los ceses y dimisiones en el equipo directivo de la gerencia, Rodríguez habló también de las consecuencias en el ámbito sanitario local de las intensas lluvias torrenciales registradas el pasado martes 30 de septiembre en Ibiza. El médico explicó que "hubo algunos problemas provocados por las inundaciones, ya que el acceso a Ibiza y al Hospital Can Misses, tanto de entrada como de salida, se cerró durante un rato". Esta circunstancia afectó a varias ambulancias que debían desplazarse por emergencias. Ante ello, se llegó a atender urgencias en distintos centros de salud.

Aunque "algunos centros de salud cerraron por problemas técnicos" y "el laboratorio del Hospital Can Misses sufrió daños estructurales el día de las inundaciones", Rodríguez consideró que "hubo suerte". "No fue una catástrofe a nivel sanitario. Hubo otros sectores mucho más afectados por la lluvia, como, por ejemplo, el comercio", añadió.

Las declaraciones de Rodríguez, realizadas en la entrada del Hospital Can Misses, se hicieron durante la protesta convocada en toda España y a la que asisrieron cerca de una veintena de médicos. Todos ellos se sumaron este viernes al mediodía a la huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). La protesta reclamó "un nuevo borrador del Estatuto Marco, en el que los distintos profesionales sanitarios tengan un peso mucho mayor en las negociaciones con la Administración pública".

"No nos sentimos ni defendidos ni apoyados"

Durante la breve protesta, Rodríguez, que ejerció de portavoz, reclamó que "en las negociaciones con la Administración pública para el nuevo Estatuto Marco haya una mayor representación directa de profesionales sanitarios, tal y como se hace en el resto de países occidentales". Y añadió: "No nos sentimos ni defendidos ni apoyados por las instituciones. Queremos disponer del número de médicos suficientes y equipararnos a otros sistemas sanitarios".

El sector mostró su descontento por la jornada laboral, ya que exige un máximo de 35 horas semanales. "Nosotros somos el único sector dentro de los funcionarios que no siempre libra los sábados y domingos, y que suele trabajar más allá del horario de 8 a 15 horas. Queremos que las horas realizadas en guardias se abonen al 175% del valor de la hora ordinaria".