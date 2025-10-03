Santa Gertrudis despide este sábado la sexta edición de Joves al carrer

La Plaza Nueva de Santa Gertrudis será el escenario de la quinta y última parada de la iniciativa Joves al carrer.Este sábado y en horario de 18:30 a 21:30, los jóvenes de entre 11 a 18 años podrán disfrutar de variedad de actividades gratuitas.

Joves al carrer se despide con un simulador de F1 y un hinchable de tragabolas, una de las grandes novedades de esta sexta edición y que, de hecho, ha tenido gran aceptación entre el público. Asimismo, los participantes podrán aprender diferentes técnicas de surf, snow y skate con una tabla tipo monopatín, adaptándola a sus necesidades para completar el circuito. También podrán divertirse con ‘El suelo es lava’, un juego que consiste en superar obstáculos en equipo.

Talleres creativos

Durante esta jornada, los talleres también tendrán su protagonismo. Con el objetivo de desarrollar la creatividad, los jóvenes podrán elaborar sus propios jabones naturales y pintar sobre macetas de terracota para experimentar con las técnicas de decoración. Además, habrá talleres de estampación textil, donde se podrá personalizar prendas de ropa al ritmo de la música en directo del DJ Magno, así como una zona para hacer peinados con abalorios en las trenzas y tatuajes temporales a elegir.

La regidora de Educación y Juventud, Marisol Ferrer, ha valorado muy positivamente esta sexta edición, destacando que «Joves al carrer es una iniciativa para que los jóvenes de todo el municipio puedan expresarse, divertirse y participar activamente». Ferrer ha anunciado que ya se trabaja en una nueva edición, que «traerá importantes novedades para seguir mejorando y enriqueciendo esta iniciativa tan demandada por los jóvenes». Hasta la fecha, casi un millar de jóvenes del municipio de Santa Eulària han disfrutado de esta iniciativa.