Sant Josep reivindica las mejoras del servicio de socorrismo: “no compartimos ni entendemos la huelga”

El Ayuntamiento de Sant Josep ha expresado que “no comparte ni entiende” la huelga autonómica convocada por el colectivo de socorristas y ha defendido las condiciones del servicio en el municipio tras las inversiones y cambios aplicados en los dos últimos años. El Consistorio recuerda que, tras la amenaza de paro al inicio de la temporada 2023, el nuevo equipo de gobierno medió con la empresa adjudicataria para pactar un marco que —sostiene— ha “dignificado” el salvamento en las playas y puesto en valor la profesión.

Según el Ayuntamiento, en 2024 y 2025 se han destinado 7.566.906,46 euros a las playas del municipio para reforzar seguridad y calidad. En el ámbito laboral, asegura que los socorristas perciben un salario bruto mensual de 1.992,72 euros, “casi un 20% por encima” de lo fijado en el contrato de licitación, y que se trata “del contrato más ventajoso económicamente” vigente en Baleares. Añade beneficios como menú diario y bebidas cubiertos por concesiones de playa, participación de los equipos en el diseño de torres de vigilancia y elección de marcas de material, y que en algunos casos el Ayuntamiento ha asumido el coste de titulaciones adicionales o caducadas.

"Mejoras desde 2024"

El Consistorio subraya también que el contrato introdujo la obligación de subrogar al personal en activo y el reconocimiento de categorías profesionales (patrón de embarcación, coordinador o auxiliar), además de la “dignificación” salarial ya indicada. “En 2023 afrontamos una situación similar y acordamos con los socorristas y sus representantes mejoras que se aplican desde 2024”, reitera.

Ante los mensajes difundidos desde torres de vigilancia durante la huelga, el Ayuntamiento pide “corregir la percepción generada por algunas publicaciones” y vuelve a manifestar su compromiso con los trabajadores y con la seguridad en las playas del municipio: “Nuestro objetivo es unas playas más seguras para residentes y visitantes, con un servicio pensado para las personas”.