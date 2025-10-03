Retiran un coche arrastrado por las lluvias torrenciales de Ibiza

Los trabajos de recuperación tras las intensas lluvias torrenciales registradas en Ibiza el pasado lunes continúan avanzando. Esta tarde, dos equipos de auxilio en carretera de Grúas Ibiza han retirado un vehículo que fue arrastrado por el agua en la avenida de la Paz, quedando siniestro total.

El coche, que había sido desplazado por la fuerza de la corriente, es uno de los varios vehículos afectados por las inundaciones. La intervención se ha producido tras el drenaje de las zonas más afectadas, donde las acumulaciones de agua impedían el acceso y los trabajos de recuperación.

Este jueves, también se llevó a cabo la retirada de los últimos vehículos que permanecían obstaculizando el paso inferior de la rotonda de ses Salines, una de las áreas más afectadas por las precipitaciones.

La actuación fue posible gracias al trabajo conjunto de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y maquinaria local, que lograron extraer el agua acumulada en la zona. Una vez despejado el acceso, los equipos de Grúas Ibiza pudieron acceder a la rotonda y extraer varios coches que habían quedado completamente sumergidos.