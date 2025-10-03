Reabren al tráfico la calle Diputat Josep Ribas tras los trabajos de limpieza por las lluvias
Desde ayer la avenida Santa Eulària está operativa pero con restricciones para autobuses y vehículos pesados
Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado a través de un comunicado que ya se ha reabierto al tráfico la calle Diputado Josep Ribas con Gaspar Puig. Por tanto, por ahora solo permanecen cerradas la calle Joan Castelló Guasch y el acceso al aparcamiento privado de Es Pratet, desde la avenida Santa Eulària.
Ayer también se reabrió la avenida Santa Eulària, pero el paso está restringido para autobuses y vehículos de más de 3.500 kilos.
