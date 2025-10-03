Reabre la carretera del aeropuerto de Ibiza tras las graves inundaciones

La carretera del aeropuerto de Ibiza, la EI800, ha reabierto al tráfico este viernes pasadas las siete horas, según han informado desde el 112. La vía permanecía cerrada desde el martes tras inundarse el túnel que pasa por Sant Jordi debido a las lluvias torrenciales que dejaron más de 300 litros en el sur de la isla de Ibiza. El paso inferior quedó completamente anegado y con coches sumergidos en el interior. El último vehículo lo retiraron este jueves a las 21.30 horas.

En Vila, ya se ha reabierto la avenida de Santa Eulària. Según informó el Ayuntamiento de Ibiza, las vías aún cerradas temporalmente son la calle Joan Castelló Guasch y el acceso al parking de es Pratet. La intersección de Diputado José Ribas con Gaspar Puig ha abierto también este viernes por la mañana.

El equipo de Bomberos de Mallorca desplazado a Ibiza continúa colaborando en las tareas de emergencia derivadas de las intensas lluvias que han afectado a la isla. En las últimas horas, los efectivos intervinieron en un garaje completamente anegado, de donde lograron extraer 16 coches, una motocicleta, una embarcación y varias bicicletas.

Los bomberos centran su labor en el uso de bombas eléctricas para vaciar espacios inundados y facilitar que los vecinos puedan recuperar cuanto antes la normalidad. La colaboración entre cuerpos de emergencia de diferentes islas se ha convertido en clave para responder a la magnitud de los daños ocasionados por el temporal sufrido el martes.

48 horas

Cuarenta y ocho horas después de las graves inundaciones registradas en Ibiza, la isla recuperó este jueves por la tarde el funcionamiento de todos los servicios esenciales e infraestructuras críticas, según se confirmó en la reunión técnica celebrada en el puesto avanzado de mando en Sa Coma, presidida por la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas.

Espectaculares imágenes de la carretera del aeropuerto de Ibiza inundada y con coches sumergidos / J.A Riera

El suministro de combustible quedó totalmente garantizado tras la reapertura de la central de hidrocarburos de Exolum, lo que asegura el abastecimiento en aeropuerto, puerto y gasolineras. También se ha reanudado el funcionamiento del servicio de depuración de aguas y está completamente restablecido el suministro eléctrico en toda la isla.