Dos policías heridos durante la detención del hombre que intentaba tirarse de un balcón en Ibiza

Dos agentes de la Policía Local de Ibiza han resultado heridos leves esta mañana durante una intervención en una casa de la calle Pere Matutes Noguera, donde un hombre, en estado muy alterado, ha intentado tirarse por un balcón. Según ha informado el Ayuntamiento, los hechos han ocurrido en torno a las 9.30 horas, cuando un agente acudía a la vivienda para entregar un requerimiento judicial.

En el interior estaba el hombre italiano acompañado de varias personas que, según el Ayuntamiento, presentaban síntomas de haber consumido drogas. Uno de los acompañantes del hombre comenzó a forcejear con el agente cuando intentó identificarse. Le agredió y le empujó, impidiendo que se llevara a cabo la notificación.

La situación se volvió aún más tensa cuando varias personas salieron de la vivienda en actitud agresiva, por lo que el agente pidió refuerzos y se refugió en una casa cercana hasta la llegada de sus compañeros.

Con más efectivos en el lugar, los agentes entraron en la vivienda. El hombre que había agredido al policía se dirigió entonces a la terraza con la intención de saltar al vacío. Los agentes consiguieron sujetarlo por una pierna y evitar que cayera, y lograron finalmente meterlo dentro del domicilio.

Fue sedado por los servicios sanitarios del 061 y trasladado al Hospital Can Misses, donde permanece en observación. Una vez reciba el alta, será detenido y trasladado a la comisaría de la Policía Nacional, acusado de un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad.

El Ayuntamiento de Ibiza ha agradecido la actuación de los agentes, subrayando que "su rápida intervención evitó una posible tragedia y demostró, una vez más, su profesionalidad".