El Plan EDIL destina 8 millones de euros en propuestas sostenibles en Ibiza

El Gobierno central ha aprobado la financiación de un proyecto presentado por el Ayuntamiento de Ibiza en el marco del Plan EDIL, con una asignación de 8,9 millones de euros. La ayuda, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), corresponde a la tasa máxima de cofinanciación prevista, equivalente al 60 por ciento de la inversión total, y permitirá impulsar un plan de desarrollo sostenible en la ciudad.

Ibiza es, junto al Consell Insular de Menorca, la única institución balear que presentó propuestas a esta convocatoria estatal, dotada con fondos FEDER para el periodo 2021-2027. En total, los dos proyectos aprobados suman 15 millones de euros y beneficiarán a nueve municipios del archipiélago.

Baleares pierde fondos

Pese a la oportunidad, la falta de más iniciativas por parte de la Comunidad Autónoma ha provocado que Balears pierda cerca de 8 millones de euros de los 23 inicialmente asignados en la distribución territorial de las ayudas. Estos fondos serán redistribuidos a otros territorios del Estado.

El Plan EDIL contempla más de 40 ámbitos de actuación vinculados a la digitalización y dinamización económica local, la eficiencia energética, la economía circular, la movilidad sostenible, la inclusión social o la gestión del patrimonio cultural y turístico. Los proyectos podrán ejecutarse hasta el año 2029.