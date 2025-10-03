Solidaridad con Gaza
Protesta en Ibiza y Formentera por la interceptación de la flotilla
Medio millar de personas en Ibiza y un centenar en Formentera se concentran contra la acción de Israel
La noticia de la interceptación de la Flotilla Global Sumud por parte del ejercito de Israel mientras se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria desencadenó este jueves la convocatoria de sendas concentraciones de protesta en Ibiza y Formentera.
Mientras los cerca de 400 integrantes de la flotilla, entre ellos 65 españoles, eran trasladados a un puerto israelí, en Formentera se reunieron alrededor de un centenar de personas de todas las edades en la plaza de la Constitució de Sant Francesc a las cinco de la tarde. Tras la lectura de dos manifiestos en los que se recriminaba la pasividad de Europa ante el genocidio del pueblo palestino a manos de Israel y se lanzaron consignas en favor de una Palestina libre, los participantes se encaminaron hasta la Savina, donde se dio por concluida la manifestación, que había sido convocada por la plataforma Formentera por Palestina, formada espontáneamente por un grupo de personas que decidieron unirse para protestar por la situación en Gaza.
Paralelamente, la plataforma Ibiza por Palestina organizó una concentración en el paseo Vara de Rey de Vila a las siete de la tarde a la cual acudieron unas 500 personas. Bajo el lema ‘Todos somos la flotilla’, denunciaron la «pasividad de la comunidad internacional» y el «secuestro» de los integrantes de la flotilla. Los concentrados exigieron que se cumpla el derecho internacional y se abra un corredor seguro para llevar comida y medicinas a los gazatíes, víctimas de una hambruna inducida por Israel.
