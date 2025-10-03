Miquel Tur, de Pimeef Restauración, sobre la dana en Ibiza: "Si no reabres en dos o tres días, esto te revienta el final de temporada"

Está claro que el grado del impacto de la dana de Ibiza varía en función de cada zona y negocio de la isla, y los que más complicado lo tendrán serán aquellos que tengan que estar más tiempo con las puertas cerradas al público, sin poder hacer caja mientras tratan de devolver su local a la normalidad. Así lo explica Miquel Tur, presidente de Pimeef Restauración: "Si te ha afectado mucho, de manera que no puedes arrancar dentro de dos o tres días, esto prácticamente te revienta el final de temporada". Seguramente, añade, quienes más días necesiten son los negocios que tenían grandes cantidades de material acumulado, y pone el ejemplo de las heladerías: "Tal vez tenían miles de euros en helados y se les fue la luz o bien la maquinaria que refrigera se ha visto afectada por el agua, como ha ocurrido en algunos establecimientos del puerto". Instalaciones, maquinaria y existencias son los elementos clave de la recuperación.

Y es que no todo es limpiar los negocios, destaca Tur, sino "contar con todo lo necesario para gestionar la actividad con normalidad": "Y no hay suficientes técnicos para poder dar apoyo, aportar maquinaria y hacer los recambios necesarios". Las zonas más afectadas son Sant Jordi, Platja d'en Bossa y Vila. "Cerca de es Moll hay muchos locales que están por debajo del nivel freático o por debajo de la acera".

Pólizas ¿garantistas?

Por otro lado, sobre hipotéticas ayudas, se muestra reticente: "Si hay que esperar a que se haga como en Valencia, no me da mucha esperanza".

Ahora los negocios tendrán que gestionar el pago de los destrozos con sus seguros, y hay algunos más garantistas que otros: "Hay pólizas que están muy bien hechas y te cubren bastante bien ante riesgos importantes. Otras no están pensadas para esto y a veces se les llama infraseguros. Es cierto que algunos empresarios pueden encontrarse en situaciones delicadas".

Joan Roig, presidente en Ibiza de la Federación Empresarial de Restauración de las Illes Balears (Ferib), explica que "hay locales, sobre todo pequeños y medianos, que están pensando en terminar la temporada en cuanto cierren las discotecas, a partir de la semana que viene". "Los negocios tendrán que esperar como mínimo dos o tres días para volver a ponerse en marcha, y algunos tal vez toda la semana, según el grado de afectación (...) En Platja d'en Bossa comienza a verse actividad en negocios de la playa, del paseo. Algunos ya están funcionando", añade.

Preguntado por el personal, Roig señala que "a casi nadie se le pone en paro, a menos que la empresa tenga que cerrar si o si, en caso de que los desperfectos sean muy elevados". "Pero yo todavía no conozco ningún caso de estas características".