Petit Cor de Ibiza lleva la música tradicional ibicenca a Barcelona

El grupo vocal Petit Cor d’Eivissa llevará la música tradicional de la isla a Barcelona, en un concierto que se celebra este sábado en el Teatre dels Lluïsos de Gràcia de la ciudad condal. Bajo el título ‘Música Nostra’, interpretarán un repertorio de canciones populares ibicencas adaptadas para coro y conjunto instrumental por el compositor Vicent Tur Palau.

En el concierto sonarán piezas tan conocidas como 'Bona nit blanca roseta', 'Anàrem a Sant Miquel' o 'Sa serena cau menuda', junto a composiciones de Isidor Marí como 'És Eivissa on he nascut' y 'Flors de Baladre'. El recital se cerrará con 'Sensació d’Eivissa', un poema de Marià Villangómez musicado por Josep Ollé.

La cita será a las 19 horas en el escenario del barrio de Gràcia, donde Petit Cor ofrecerá esta mirada coral a la tradición musical pitiusa. El domingo por la mañana, el conjunto participará también en la Basílica del Monasterio de Montserrat, dentro de los actos conmemorativos del Milenario de la Abadía, al término de la misa conventual que canta habitualmente la Escolanía de Montserrat.