La patronal asegura que la tromba “ha precipitado algunas semanas” el cierre de varios hoteles de Ibiza

Una temporada “buena”, con “cifras muy similares a las del año 2024 y con una pequeña mejoría en los meses centrales”. Es el resumen que hace María Costa de este año turístico tras la conclusión, este viernes a mediodía, de la asamblea general de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera que preside. Una temporada que está a punto de concluir antes de lo previsto tras la catastrófica tromba de agua caída a lo largo del pasado 30 de septiembre. Costa cree que los destrozos causados por la avalancha de agua y lodo en algunos establecimientos de la isla, especialmente en Platja d’en Bossa, así como en infraestructuras y playas, provocarán el adelanto del fin de esta campaña.

“Ha sido una desgracia que realmente nos ha afectado, pero no solo al sector hotelero, también a residentes y sobre todo a comercios, restaurantes y tiendas del centro de Ibiza”, comenta. Dentro de la desgracia, destaca como positivo que la riada al menos se produjera en octubre, “un mal menor” por suceder a pocas semanas del cierre del año turístico. Esa circunstancia ha permitido “poder reubicar muy rápido los clientes de los pocos hoteles que se han visto afectados”. De haber ocurrido en agosto, la reubicación habría sido extremadamente complicada.

Los daños sufridos “efectivamente han precipitado el cierre anticipado en algunos alojamientos algunas semanas” antes de lo previsto. En Platja d’en Bossa, los hay “que están valorando el cierre anticipado, lo que dependerá de la magnitud de los daños estructurales y logísticos que sufran para poder hacer frente y seguir abiertos”. La federación aún está calculando cuántos han tenido que cerrar forzosamente tras el fatídico 30 de septiembre.

Preguntas, sí; cancelaciones, no

En los que aún siguen operativos no tiene constancia de que se hayan producido cancelaciones, pero sí que “se han recibido llamadas de clientes preguntando si están abiertos y si las planificaciones son las que se tenían previstas, y demandando mucha información”.

Mientras el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, el director general de Emergencias de Balears, Pablo Gárriz, y el presidente de Fomento de Turismo, Alejandro Sancho, criticaban duramente el jueves cómo había sido ejecutada la autovía del aeropuerto (hace dos décadas) y apuntaban a que esta debería ser revisada por estar “mal acabada”, por ejemplo su desagüe, Costa cree que era irremediable que acabara inundada durante varios días: “Ha sido una situación totalmente excepcional. Lo que pasó este martes fue una cosa que pocas personas en Eivissa han visto alguna vez.(…) Cayeron 300 litros por metro cuadrado en poco tiempo, ha sido mucha cantidad de agua, y en muchos casos la capacidad de reacción ha sido la que ha sido”. En ese sentido, se congratula por el rápido despliegue de la UME y por “la coordinación que han tenido los ayuntamientos, el Consell, el Govern y el Gobierno para responder lo más rápido posible”.

Los precios "se han mantenido estables"

En cuanto a la marcha de la temporada, señala que en mayo “se produjo el menor crecimiento, debido a la Semana Santa tardía”. La estancia media, asegura, fue de “cuatro a cinco días”, si bien otros empresarios del sector la reducen a una media de tres días. También cree que “el perfil del turista está cambiando”, de la misma manera que “el concepto de familia y la forma de viajar”.

No cree que la isla sólo tenga precios aptos para millonarios: “No considero que Ibiza sea un destino particularmente caro”

En cuanto a los precios, considera que “se han mantenido relativamente estables. En algunos momentos de la temporada, según la oferta y la demanda, pudieron subir un poco o se ajustaron, dependiendo de la oferta y la demanda”. Eso sí, no cree que la isla sólo tenga precios aptos para millonarios: “No considero que Ibiza sea un destino particularmente caro”.

Un año después del cisma

Un año después del cisma que se abrió en esta patronal por la elección de su presidenta y que provocó que Palladium Hotel Group se fuera de ella a la francesa, Costa no parece especialmente interesada en el regreso del grupo empresarial de la familia Matutes. A la pregunta de si ha intentado contactar con Palladium para su vuelta a la asociación de la que fue uno de los fundadores, responde que “la misión de la federación es trabajar por todos los socios y mejorar en este aspecto”, que está “abierta a quien quiera participar” y que este año han hecho “una reestructuración de la página web” y un “proyecto de interiorismo [de la sede]”, aún sin aprobar: “Es para abrirnos a la necesidad de ponernos a la altura de lo que somos”. Vibra Hotels, que a punto estuvo de salir de la federación, llegó a criticar, precisamente, el aspecto de esa sede. La federación tiene 400 asociados y unas 65.000 plazas hoteleras.